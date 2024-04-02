Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Авторский тур в Чжанцзяцзе

Увидеть места съёмок «Аватара» и прокатиться на лифте, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса

5
2 отзыва
Вы побываете в двух невероятных парках.

Полюбуетесь парящими скалами, похожими на сказочные замки, укутанные облаками, и причудливыми пиками впечатляющей высоты.

Мы увидим буддийский храм из комплекса пагод, прокатимся по канатной дороге и на самом быстром в мире лифте открытого типа — Байлун, встроенном в отвесную скалу. Прогуляемся по глубокому ущелью вдоль ручья с прозрачной водой. Это будут незабываемые дни, полные ярких эмоций!
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. Не включено в стоимость. Рекомендуем выбирать отели, которые находятся в районе центра городов Чжанцзяцзе, Улиньюань и Фэнхуан. Если вы проживаете в отелях, которые находятся в других районах, стоимость трансфера увеличится.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»

Встречаемся и едем в красивейший национальный парк «Чжанцзяцзе», знаменитый невероятными скалами и вдохновивший режиссёра Джеймса Кэмерона на съёмки фильма «Аватар» именно здесь. Вы увидите горы Юаньцзяцзе, которые послужили прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора, чьи острые пики похожи на сказочные замки в объятиях облаков. Полюбуетесь горой Тяньцзы и скалами причудливых форм.

Мы прокатимся по канатной дороге и на лифте Байлун, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса и встроенном в отвесную скалу — за 1,5 минуты он доставит нас на смотровую площадку на высоте 330 метров. Побываем у ручья Цзиньбяньси (Золотой кнут), который протекает по дну глубокого ущелья. После экскурсии я отвезу вас обратно к вашему отелю.

Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»
2 день

Национальный парк у горы Тяньмэнь

Сегодня я познакомлю вас ещё с одним национальным парком. Он расположен у горы Тяньмэнь, отличающейся огромной сквозной аркой — «Небесными вратами». Прогуляемся по тропам вдоль склонов горы. Приготовьтесь к острым ощущениям и приливу адреналина — здесь есть участки с прозрачным полом и стеклянные мосты над пропастью, но можно пойти и обходным путём. Посмотрим на буддийский храм из комплекса пагод — воссозданных копий, находившихся здесь в древние времена. После экскурсии — трансфер в ваш отель.

Национальный парк у горы ТяньмэньНациональный парк у горы ТяньмэньНациональный парк у горы ТяньмэньНациональный парк у горы Тяньмэнь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на 7-9-местном автомобиле и экскурсии по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты на достопримечательности по программе
  • Скидка детям до 12 лет - 300 юаней с человека
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до городов Чжанцзяцзе/Улиньюань/Фэнхуан и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты. Просьба бронировать тур не менее, чем за 2 дня до его начала
  • Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников. При группе из 6 человек цена составит 280 долларов с человека. При группе из 5 человек цена составит 310 долларов с человека. При 4 участниках - 340 долларов с человека. При группе из 3 человек цена составит 390 долларов с человека. При индивидуальном проведении - 650 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чжанцзяцзе/Улиньюань/Фэнхуан, в холле отеля вашего проживания, утро
Завершение: Чжанцзяцзе/Улиньюань/Фэнхуан, в холле отеля вашего проживания, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
2 апр 2024
Всё было замечательно, нам очень понравилось!
Жанна
16 янв 2024
Это было реально завораживающее! вся территория Парков сделана просто идеально, настолько органично вписаны в природу дорожки и сооружения - остается поразительно гармоничное ощущение. В процессе благоустройства пешеходных зон, включая высотные мосты, сохранено каждое дерево.
а низкий сезон, отсутствие очередей и большого количества гостей - только усиливали положительные ощущения.
Огромное спасибо Организатору и Гиду - все просто СУПЕР. Заботливо, ненавязчиво, корректно. Отличный русский. Очень интересно. Маршрут продуман до мелочей и оптимально составлен, +100 баллов за "заказ" погоды))) эти "хрустальные" сказочные деревья Чжанцзяцзе! Отдельное спасибо за Фэнхуан - атмосферное и сказочное место, наполненное особенным колоритом. Рекомендуем.
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