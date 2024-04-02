Увидеть места съёмок «Аватара» и прокатиться на лифте, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса
Полюбуетесь парящими скалами, похожими на сказочные замки, укутанные облаками, и причудливыми пиками впечатляющей высоты.
Мы увидим буддийский храм из комплекса пагод, прокатимся по канатной дороге и на самом быстром в мире лифте открытого типа — Байлун, встроенном в отвесную скалу. Прогуляемся по глубокому ущелью вдоль ручья с прозрачной водой. Это будут незабываемые дни, полные ярких эмоций!
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$450
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. Не включено в стоимость. Рекомендуем выбирать отели, которые находятся в районе центра городов Чжанцзяцзе, Улиньюань и Фэнхуан. Если вы проживаете в отелях, которые находятся в других районах, стоимость трансфера увеличится.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»
Встречаемся и едем в красивейший национальный парк «Чжанцзяцзе», знаменитый невероятными скалами и вдохновивший режиссёра Джеймса Кэмерона на съёмки фильма «Аватар» именно здесь. Вы увидите горы Юаньцзяцзе, которые послужили прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора, чьи острые пики похожи на сказочные замки в объятиях облаков. Полюбуетесь горой Тяньцзы и скалами причудливых форм.
Мы прокатимся по канатной дороге и на лифте Байлун, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса и встроенном в отвесную скалу — за 1,5 минуты он доставит нас на смотровую площадку на высоте 330 метров. Побываем у ручья Цзиньбяньси (Золотой кнут), который протекает по дну глубокого ущелья. После экскурсии я отвезу вас обратно к вашему отелю.
Национальный парк у горы Тяньмэнь
Сегодня я познакомлю вас ещё с одним национальным парком. Он расположен у горы Тяньмэнь, отличающейся огромной сквозной аркой — «Небесными вратами». Прогуляемся по тропам вдоль склонов горы. Приготовьтесь к острым ощущениям и приливу адреналина — здесь есть участки с прозрачным полом и стеклянные мосты над пропастью, но можно пойти и обходным путём. Посмотрим на буддийский храм из комплекса пагод — воссозданных копий, находившихся здесь в древние времена. После экскурсии — трансфер в ваш отель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на 7-9-местном автомобиле и экскурсии по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты на достопримечательности по программе
- Скидка детям до 12 лет - 300 юаней с человека
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до городов Чжанцзяцзе/Улиньюань/Фэнхуан и обратно
- Проживание
- Питание
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты. Просьба бронировать тур не менее, чем за 2 дня до его начала
- Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников. При группе из 6 человек цена составит 280 долларов с человека. При группе из 5 человек цена составит 310 долларов с человека. При 4 участниках - 340 долларов с человека. При группе из 3 человек цена составит 390 долларов с человека. При индивидуальном проведении - 650 долларов
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
а низкий сезон, отсутствие очередей и большого количества гостей - только усиливали положительные ощущения.
Огромное спасибо Организатору и Гиду - все просто СУПЕР. Заботливо, ненавязчиво, корректно. Отличный русский. Очень интересно. Маршрут продуман до мелочей и оптимально составлен, +100 баллов за "заказ" погоды))) эти "хрустальные" сказочные деревья Чжанцзяцзе! Отдельное спасибо за Фэнхуан - атмосферное и сказочное место, наполненное особенным колоритом. Рекомендуем.