Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. Не включено в стоимость. Рекомендуем выбирать отели, которые находятся в районе центра городов Чжанцзяцзе, Улиньюань и Фэнхуан. Если вы проживаете в отелях, которые находятся в других районах, стоимость трансфера увеличится.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.