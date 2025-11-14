Этот день посвятим национальному парку у горы Тяньмэнь. Это настоящий шедевр природы, называемый небесными вратами и почитаемый как священный. Мы поднимемся к вершине по канатной дороге и насладимся живописными видами в зонах Бие Яотай, Мисянь Цицзин и Тяньмэнь Дункай. Также сходим в художественную галерею «Цзюньшэн», в которой собраны полотна с окрестными пейзажами, выполненные песком.

По завершении экскурсии доставим вас к аэропорту или вокзалу.