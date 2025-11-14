Вы побываете в национальном парке «Чжанцзяцзе», в котором невообразимые пейзажи — не кадр
Описание тура
Организационные детали
.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас по прибытии в Чжанцзяцзе и поможем разместиться в отеле. Этот день оставим свободным, чтобы вы могли отдохнуть после дороги и освоиться. Если времени достаточно, вы можете самостоятельно посетить южные ворота парка «Чжанцзяцзе», древний город Даюн и другие места, где сосредоточена культура народа туцзя. На ужин рекомендуем попробовать традиционные блюда — тушёное мясо с сушёной капустой, саньсяго (рагу из трёх видов мяса), дагупи (жареную говяжью кожу) или речных раков.
"Чжанцзяцзе": горы из "Аватара", лифт Байлун, канатная дорога, столбы Тяньцзышань, ручей Цзиньбяньси
Сегодня исследуем национальный парк «Чжанцзяцзе». Мы взлетим к облакам на лифте Байлун, по пути любуясь впечатляющими Юаньцзяцзе — теми самыми парящими горами из «Аватара». Прогуляемся по зоне Янцзяцзе и по канатной дороге спустимся к каменным столбам Тяньцзышань. Пройдёмся вдоль ручья Цзиньбяньси и вечером вернёмся в отель.
Гора Тяньмэнь, канатная дорога, галерея «Цзюньшэн»
Этот день посвятим национальному парку у горы Тяньмэнь. Это настоящий шедевр природы, называемый небесными вратами и почитаемый как священный. Мы поднимемся к вершине по канатной дороге и насладимся живописными видами в зонах Бие Яотай, Мисянь Цицзин и Тяньмэнь Дункай. Также сходим в художественную галерею «Цзюньшэн», в которой собраны полотна с окрестными пейзажами, выполненные песком.
По завершении экскурсии доставим вас к аэропорту или вокзалу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта/вокзала
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Чжанцзяцзе и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Виза
- Доплата за переработку гида (рабочий день - 8 часов, сверхурочная работа при необходимости оплачивается отдельно) - 125 юаней/час
- Это групповой ежедневный тур. Также возможно проведение в индивидуальном формате