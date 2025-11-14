Мои заказы

Прогулки у самых облаков: парящие скалы «Аватара» и небесные врата Тяньмэнь

Посетить 2 нацпарка, полюбоваться видами с высоты лифта и канаток и насладиться величием гор
Приглашаем вас в ту часть горного Китая, где особенно отчётливо понимаешь, насколько талантлив лучший художник — сама природа.

Вы побываете в национальном парке «Чжанцзяцзе», в котором невообразимые пейзажи — не кадр
из фантастического фильма, а реальность.

Вы взлетите к облакам на высочайшем внешнем лифте мира, чтобы полюбоваться Юаньцзяцзе — окутанными дымкой пиками, которые Джеймс Кэмерон взял за основу для парящих скал Пандоры.

А также по впечатляюще длинной канатной дороге подниметесь к вратам между небом и землёй — естественной сквозной арке в горе Тяньмэнь.

В ясную погоду через пещеру пробивается свет, а в ненастную всё вокруг окутывает густой туман — виды настолько мистические, что некоторые приписывают им божественное происхождение.

Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас по прибытии в Чжанцзяцзе и поможем разместиться в отеле. Этот день оставим свободным, чтобы вы могли отдохнуть после дороги и освоиться. Если времени достаточно, вы можете самостоятельно посетить южные ворота парка «Чжанцзяцзе», древний город Даюн и другие места, где сосредоточена культура народа туцзя. На ужин рекомендуем попробовать традиционные блюда — тушёное мясо с сушёной капустой, саньсяго (рагу из трёх видов мяса), дагупи (жареную говяжью кожу) или речных раков.

Начало путешествия
2 день

"Чжанцзяцзе": горы из "Аватара", лифт Байлун, канатная дорога, столбы Тяньцзышань, ручей Цзиньбяньси

Сегодня исследуем национальный парк «Чжанцзяцзе». Мы взлетим к облакам на лифте Байлун, по пути любуясь впечатляющими Юаньцзяцзе — теми самыми парящими горами из «Аватара». Прогуляемся по зоне Янцзяцзе и по канатной дороге спустимся к каменным столбам Тяньцзышань. Пройдёмся вдоль ручья Цзиньбяньси и вечером вернёмся в отель.

"Чжанцзяцзе": горы из "Аватара", лифт Байлун, канатная дорога, столбы Тяньцзышань, ручей Цзиньбяньси
3 день

Гора Тяньмэнь, канатная дорога, галерея «Цзюньшэн»

Этот день посвятим национальному парку у горы Тяньмэнь. Это настоящий шедевр природы, называемый небесными вратами и почитаемый как священный. Мы поднимемся к вершине по канатной дороге и насладимся живописными видами в зонах Бие Яотай, Мисянь Цицзин и Тяньмэнь Дункай. Также сходим в художественную галерею «Цзюньшэн», в которой собраны полотна с окрестными пейзажами, выполненные песком.

По завершении экскурсии доставим вас к аэропорту или вокзалу.

Гора Тяньмэнь, канатная дорога, галерея «Цзюньшэн»

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта/вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Чжанцзяцзе и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Виза
  • Доплата за переработку гида (рабочий день - 8 часов, сверхурочная работа при необходимости оплачивается отдельно) - 125 юаней/час
  • Это групповой ежедневный тур. Также возможно проведение в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/вокзал Чжанцзяцзе, по времени прибытия
Завершение: Аэропорт/вокзал Чжанцзяцзе, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цинь
Цинь — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Провели экскурсии для 4 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Цинь Шупэй, мне 24 года, я родился на юге Китая. 5 лет учился в России, поэтому свободно говорю по-русски. Мы с командой с радостью познакомим вас
с достопримечательностями и традициями нашего города, а также поможем решить другие вопросы: бронирование отелей, переводы, покупка авиабилетов и многое другое. Мы будем вашими личными помощниками в Китае — решим любые задачи и сделаем ваше путешествие комфортным и незабываемым! Добро пожаловать в удивительный Китай — давайте открывать его вместе!

