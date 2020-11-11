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Как добраться до Дзинхонга на самолёте

В Дзинхонге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xishuangbanna Gasa Airport» вам не избежать

Список аэропортов Дзинхонга

  1. Гаса JHG
    Xishuangbanna Gasa Airport

Самые дешёвые билеты в Дзинхонг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу6 2503ч 30м
11.11.2020из 🇨🇳Чэнду8 4573ч 30м
09.11.2020из 🇨🇳Наньнина8 6324ч 55м (⇵1)
20.11.2020из 🇨🇳Шанхая8 92711ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Тенчуна9 7838ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇳Шицзячжуана9 82527ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇳Яньтая10 33916ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇳Шангри-Лы10 43210ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Дзинхонга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Наньнин

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Дзинхонга