Как добраться до Дзинхонга на самолёте
В Дзинхонге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xishuangbanna Gasa Airport» вам не избежать
Список аэропортов Дзинхонга
- Гаса JHGXishuangbanna Gasa Airport
Самые дешёвые билеты в Дзинхонг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|6 250
|3ч 30м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|8 457
|3ч 30м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|8 632
|4ч 55м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|8 927
|11ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Тенчуна
|9 783
|8ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|9 825
|27ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇳Яньтая
|10 339
|16ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Шангри-Лы
|10 432
|10ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дзинхонга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Дзинхонга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Наньнин
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