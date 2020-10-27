Как добраться до Пекина на самолёте

В Пекине 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Пекина

Пекин Дасин PKX Beijing Daxing International Airport Пекин PEK Beijing Capital International Airport Наньюань NAY Beijing Nanyuan Airport

Самые дешёвые билеты в Пекин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Пекина

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Пекина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Бали, Гонконг, Санкт-Петербург и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Пекина