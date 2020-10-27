Как добраться до Пекина на самолёте
В Пекине 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Пекина
- Пекин Дасин PKXBeijing Daxing International Airport
- Пекин PEKBeijing Capital International Airport
- Наньюань NAYBeijing Nanyuan Airport
Самые дешёвые билеты в Пекин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|3 320
|1ч 40м
|01.11.2020
|из 🇨🇳Саньи
|3 515
|3ч 55м
|24.10.2020
|из 🇨🇳Яньчэн
|3 555
|1ч 45м
|28.10.2020
|из 🇨🇳Даляни
|3 772
|1ч 20м
|24.10.2020
|из 🇨🇳Хуха-Хото
|3 792
|1ч 25м
|29.10.2020
|из 🇨🇳Иу
|3 796
|2ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|4 014
|2ч 20м
|24.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|4 136
|2ч 45м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Янчжоу
|4 227
|1ч 55м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Циндао
|4 256
|1ч 35м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Улан-Хото
|4 312
|2ч 15м
|07.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|4 394
|3ч 15м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|4 473
|2ч 15м
|29.10.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|4 528
|1ч 45м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Даньдуна
|4 871
|1ч 50м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ханьчжуна
|5 046
|2ч 10м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|5 092
|5ч 15м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Фошани
|5 138
|3ч 5м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Вэйфана
|5 337
|1ч 30м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Аньшани
|5 423
|1ч 40м
|27.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|5 455
|5ч 30м
|25.10.2020
|из 🇨🇳Харбина
|5 501
|2ч 5м
|29.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|5 550
|2ч 45м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Чжухая
|5 660
|3ч 20м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Чаояна
|5 971
|1ч 15м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Вэньчжоу
|6 045
|2ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|6 437
|2ч 10м
|06.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|6 497
|4ч 45м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Гуанъюани
|6 767
|2ч 35м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|7 259
|3ч 35м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|7 339
|2ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Мяньяна
|7 527
|2ч 45м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Хэнъяна
|8 142
|2ч 45м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чанчжоу
|8 143
|2ч
|09.11.2020
|из 🇨🇳Бэйхая
|8 591
|22ч 5м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Хойчжоу
|9 128
|9ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Маньчжурии
|9 332
|2ч 35м
|10.08.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|10 104
|2ч 55м
|03.01.2021
|из 🇨🇳Чанши
|10 619
|2ч 35м
|26.10.2020
|из 🇨🇳Баошани
|10 791
|14ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Хэйхэ
|10 986
|9ч 20м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇨🇳Фучжоу
|11 346
|8ч 40м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|11 445
|13ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇳Карамая
|11 872
|3ч 50м
|01.11.2020
|из 🇲🇳Улан-Батора
|11 934
|2ч 15м
|05.04.2021
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|11 983
|17ч 55м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇨🇳Ухани
|12 132
|2ч 20м
|27.10.2020
|из Гонконга
|12 235
|27ч 20м (⇵1)
|10.07.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|13 434
|13ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Хайлара
|13 628
|2ч 20м
|31.10.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|13 818
|12ч (⇵1)
|25.03.2021
|из 🇨🇳Гуйлини
|14 387
|30ч 5м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|14 433
|37ч 55м (⇵2)
|17.03.2021
|из 🇨🇳Хуаншани
|14 794
|2ч 10м
|07.01.2021
|из Сеула
|15 087
|12ч 15м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|15 453
|26ч 55м (⇵1)
|29.04.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|15 725
|4ч 25м
|22.01.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|16 194
|20ч 20м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|16 680
|49ч 10м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇮🇩Бали
|16 724
|24ч 50м (⇵1)
|26.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|16 754
|10ч (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Камчатки
|16 867
|23ч 20м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|17 102
|32ч 15м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Читы
|17 132
|11ч 25м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|17 652
|31ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|17 916
|31ч 45м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|18 028
|43ч 35м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|18 397
|9ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|19 130
|43ч 25м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|19 282
|16ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|19 415
|30ч 45м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇮🇳Кочина
|19 633
|29ч 10м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|19 856
|33ч 50м (⇵2)
|21.06.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|20 219
|11ч 35м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇯🇵Токио
|20 525
|22ч 10м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|20 786
|35ч (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|20 790
|42ч 20м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|20 949
|55ч 10м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|21 370
|54ч 35м (⇵2)
|21.02.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|21 690
|30ч 55м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|21 941
|10ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|22 094
|45ч 35м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Магадана
|22 487
|21ч 15м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Якутска
|22 708
|29ч 5м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|23 081
|51ч 55м (⇵2)
|30.11.2020
|из Ялты
|23 392
|40ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|23 460
|12ч 55м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|23 576
|34ч 30м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|23 651
|36ч 20м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|23 660
|51ч 50м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|23 886
|33ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇭Удонтхани
|23 890
|36ч (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇮🇹Рима
|24 859
|55ч 5м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|25 134
|20ч 45м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|25 217
|29ч 55м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|25 299
|54ч 50м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇫🇷Парижа
|25 472
|51ч 35м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Братска
|25 486
|34ч 10м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|25 607
|17ч 50м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|25 815
|21ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пекина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Пекина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Бали, Гонконг, Санкт-Петербург и Москва
- 07.03.202113.03.2021