  1. Китай

Летим в Пекин

Как добраться до Пекина на самолёте

В Пекине 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Пекина

  1. Пекин Дасин PKX
    Beijing Daxing International Airport
  2. Пекин PEK
    Beijing Capital International Airport
  3. Наньюань NAY
    Beijing Nanyuan Airport

Самые дешёвые билеты в Пекин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇨🇳Шэньяна3 3201ч 40м
01.11.2020из 🇨🇳Саньи3 5153ч 55м
24.10.2020из 🇨🇳Яньчэн3 5551ч 45м
28.10.2020из 🇨🇳Даляни3 7721ч 20м
24.10.2020из 🇨🇳Хуха-Хото3 7921ч 25м
29.10.2020из 🇨🇳Иу3 7962ч 30м
10.11.2020из 🇨🇳Нинбо4 0142ч 20м
24.11.2020из 🇨🇳Шанхая4 1362ч 45м
17.10.2020из 🇨🇳Янчжоу4 2271ч 55м
08.11.2020из 🇨🇳Циндао4 2561ч 35м
10.11.2020из 🇨🇳Улан-Хото4 3122ч 15м
07.11.2020из 🇨🇳Шэньчжэни4 3943ч 15м
20.10.2020из 🇨🇳Сиани4 4732ч 15м
29.10.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу4 5281ч 45м
10.11.2020из 🇨🇳Даньдуна4 8711ч 50м
10.11.2020из 🇨🇳Ханьчжуна5 0462ч 10м
16.10.2020из 🇨🇳Куньмина5 0925ч 15м
09.11.2020из 🇨🇳Фошани5 1383ч 5м
13.10.2020из 🇨🇳Вэйфана5 3371ч 30м
09.11.2020из 🇨🇳Аньшани5 4231ч 40м
27.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу5 4555ч 30м
25.10.2020из 🇨🇳Харбина5 5012ч 5м
29.12.2020из 🇷🇺Владивостока5 5502ч 45м
14.10.2020из 🇨🇳Чжухая5 6603ч 20м
23.10.2020из 🇨🇳Чаояна5 9711ч 15м
14.10.2020из 🇨🇳Вэньчжоу6 0452ч 30м
10.11.2020из 🇨🇳Ханчжоу6 4372ч 10м
06.11.2020из 🇨🇳Чэнду6 4974ч 45м
10.11.2020из 🇨🇳Гуанъюани6 7672ч 35м
20.10.2020из 🇨🇳Урумчей7 2593ч 35м
20.10.2020из 🇨🇳Чунцина7 3392ч 30м
10.11.2020из 🇨🇳Мяньяна7 5272ч 45м
20.10.2020из 🇨🇳Хэнъяна8 1422ч 45м
09.11.2020из 🇨🇳Чанчжоу8 143
09.11.2020из 🇨🇳Бэйхая8 59122ч 5м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇳Хойчжоу9 1289ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Маньчжурии9 3322ч 35м
10.08.2021из 🇷🇺Иркутска10 1042ч 55м
03.01.2021из 🇨🇳Чанши10 6192ч 35м
26.10.2020из 🇨🇳Баошани10 79114ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Хэйхэ10 9869ч 20м (⇵1)
01.01.2021из 🇨🇳Фучжоу11 3468ч 40м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Хабаровска11 44513ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇳Карамая11 8723ч 50м
01.11.2020из 🇲🇳Улан-Батора11 9342ч 15м
05.04.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска11 98317ч 55м (⇵1)
01.01.2021из 🇨🇳Ухани12 1322ч 20м
27.10.2020из Гонконга12 23527ч 20м (⇵1)
10.07.2021из 🇹🇼Тайбэй13 43413ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Хайлара13 6282ч 20м
31.10.2020из 🇹🇼Гаосюн13 81812ч (⇵1)
25.03.2021из 🇨🇳Гуйлини14 38730ч 5м (⇵2)
01.03.2021из 🇹🇭Бангкока14 43337ч 55м (⇵2)
17.03.2021из 🇨🇳Хуаншани14 7942ч 10м
07.01.2021из Сеула15 08712ч 15м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Москвы15 45326ч 55м (⇵1)
29.04.2021из 🇷🇺Новосибирска15 7254ч 25м
22.01.2021из 🇷🇺Красноярска16 19420ч 20м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга16 68049ч 10м (⇵2)
20.01.2021из 🇮🇩Бали16 72424ч 50м (⇵1)
26.02.2021из 🇷🇺Казани16 75410ч (⇵1)
12.02.2021из 🇷🇺Камчатки16 86723ч 20м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Краснодара17 10232ч 15м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Читы17 13211ч 25м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга17 65231ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод17 91631ч 45м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Перми18 02843ч 35м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Кемерово18 3979ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Уфы19 13043ч 25м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска19 28216ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура19 41530ч 45м (⇵1)
08.01.2021из 🇮🇳Кочина19 63329ч 10м (⇵1)
14.12.2020из 🇹🇷Стамбула19 85633ч 50м (⇵2)
21.06.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода20 21911ч 35м (⇵1)
12.01.2021из 🇯🇵Токио20 52522ч 10м (⇵2)
15.12.2020из 🇧🇾Минска20 78635ч (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Омска20 79042ч 20м (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Челябинска20 94955ч 10м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Калининграда21 37054ч 35м (⇵2)
21.02.2021из 🇷🇺Волгограда21 69030ч 55м (⇵2)
10.03.2021из 🇺🇿Ташкента21 94110ч (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Тюмени22 09445ч 35м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Магадана22 48721ч 15м (⇵1)
25.12.2020из 🇷🇺Якутска22 70829ч 5м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Ижевска23 08151ч 55м (⇵2)
30.11.2020из Ялты23 39240ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇳🇴Осло23 46012ч 55м (⇵1)
31.12.2020из 🇮🇹Милана23 57634ч 30м (⇵2)
10.12.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска23 65136ч 20м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Самары23 66051ч 50м (⇵2)
10.12.2020из 🇩🇪Берлина23 88633ч (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇭Удонтхани23 89036ч (⇵2)
15.01.2021из 🇮🇹Рима24 85955ч 5м (⇵2)
11.01.2021из 🇦🇪Дубая25 13420ч 45м (⇵1)
18.11.2020из 🇬🇧Лондона25 21729ч 55м (⇵2)
08.12.2020из 🇺🇦Киева25 29954ч 50м (⇵2)
12.01.2021из 🇫🇷Парижа25 47251ч 35м (⇵2)
26.12.2020из 🇷🇺Братска25 48634ч 10м (⇵2)
07.12.2020из 🇰🇿Алматы25 60717ч 50м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Улан-Удэ25 81521ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Пекина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Бали, Гонконг, Санкт-Петербург и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Пекина