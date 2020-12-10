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Как добраться до Мурманска на самолёте

В Мурманске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Murmansk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мурманска

  1. Мурманск MMK
    Murmansk Airport

Самые дешёвые билеты в Мурманск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.12.2020из 🇷🇺Краснодара1 8883ч 55м
04.12.2020из 🇷🇺Москвы1 9992ч 35м
02.12.2020из 🇷🇺Петрозаводска2 0001ч 40м
12.11.2020из 🇷🇺Тюмени2 65915ч 25м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Воронежа2 72821ч 50м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 74020ч 50м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Казани2 77619ч 25м (⇵1)
11.12.2020из Ялты2 77624ч 35м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Калининграда2 86824ч (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Кургана3 09815ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)3 25923ч 20м (⇵1)
09.12.2020из 🇷🇺Саратова3 26823ч 40м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Волгограда3 27526ч 10м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Архангельска3 27532ч 30м (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Уфы3 37613ч 20м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Махачкалы3 41820ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Пскова3 46712ч 25м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Владикавказа3 598 (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону3 79431ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга3 79414ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Ярославля3 80936ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Перми3 81026ч 25м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Сочи3 81030ч 45м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Ижевска3 88321ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод3 8988ч 45м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Череповеца3 9601ч 45м
10.12.2020из 🇷🇺Ставрополя3 9888ч 45м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Челябинска3 99814ч 40м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Чебоксар3 9988ч 30м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Кирова3 9989ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Белгорода4 07611ч 10м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Сургута4 09815ч 25м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Омска4 12428ч 15м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Ульяновска4 198 (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Магаса4 2487ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Оренбурга4 30336ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Орска4 43440ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода4 45136ч 15м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Астрахани4 46826ч 40м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Анапы4 56623ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Калуги4 63327ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Самары4 79015ч (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска4 84638ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Нальчика4 8486ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Брянска4 91627ч (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Красноярска5 09815ч 30м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Грозного5 11113ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Элисты5 17954ч 15м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска5 30813ч 45м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска5 64429ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Курска5 66735ч 50м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Новосибирска5 69915ч 45м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Липецка5 73648ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара5 85837ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇪🇪Таллина5 90931ч (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Пензы5 99631ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Кировска6 04644ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска6 24523ч 35м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Магнитогорска6 30114ч 45м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Иваново6 3186ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Йошкар-Олы6 43412ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя6 68933ч 55м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Иркутска6 69816ч 15м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Кемерово6 69815ч 30м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Вологды6 81211ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара6 95730ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Барнаула7 08140ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ7 09816ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Томска7 21032ч (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Геленджика7 21911ч 35м (⇵1)
01.12.2020из 🇧🇾Минска7 23421ч 35м (⇵1)
05.12.2020из 🇹🇷Стамбула7 37426ч 45м (⇵1)
21.11.2020из 🇹🇷Антальи7 50952ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇲🇩Кишинёва7 5138ч 25м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Саранска7 56750ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка7 87034ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇦Киева8 15136ч 35м (⇵2)
27.11.2020из 🇹🇷Аланьи8 19831ч 15м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Ухты8 342 (⇵1)
20.12.2020из 🇩🇪Гамбурга8 91819ч 30м (⇵2)
10.01.2021из 🇱🇻Риги9 29521ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Братска9 88029ч 50м (⇵2)
26.10.2020из 🇳🇴Осло9 92930ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Кызыла9 94231ч (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Великого Устюга9 98525ч 25м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Абакана10 00347ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇦🇲Еревана10 40627ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Салехарда10 4217ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса10 88834ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Нерюнгри11 11533ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇳🇱Амстердама11 21934ч 40м (⇵2)
17.11.2020из 🇫🇮Хельсинки11 22731ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇹🇷Диярбакыра11 69246ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Хабаровска11 89616ч 50м (⇵1)
25.11.2020из 🇰🇬Бишкека11 96941ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Измира11 97947ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Благовещенска12 51216ч 50м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Усинска13 24326ч 55м (⇵1)
03.11.2020из 🇬🇪Тбилиси13 78147ч 40м (⇵2)
28.03.2021из 🇰🇿Павлодара13 78323ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Мурманска