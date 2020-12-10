Как добраться до Мурманска на самолёте
В Мурманске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Murmansk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мурманска
- Мурманск MMKMurmansk Airport
Самые дешёвые билеты в Мурманск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|1 888
|3ч 55м
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 999
|2ч 35м
|02.12.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|2 000
|1ч 40м
|12.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 659
|15ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|2 728
|21ч 50м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 740
|20ч 50м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 776
|19ч 25м (⇵1)
|11.12.2020
|из Ялты
|2 776
|24ч 35м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|2 868
|24ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|3 098
|15ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|3 259
|23ч 20м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|3 268
|23ч 40м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|3 275
|26ч 10м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|3 275
|32ч 30м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|3 376
|13ч 20м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|3 418
|20ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Пскова
|3 467
|12ч 25м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|3 598
|7ч (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|3 794
|31ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 794
|14ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|3 809
|36ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|3 810
|26ч 25м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|3 810
|30ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|3 883
|21ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|3 898
|8ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|3 960
|1ч 45м
|10.12.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|3 988
|8ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|3 998
|14ч 40м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|3 998
|8ч 30м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|3 998
|9ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|4 076
|11ч 10м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|4 098
|15ч 25м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|4 124
|28ч 15м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|4 198
|9ч (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Магаса
|4 248
|7ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|4 303
|36ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Орска
|4 434
|40ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|4 451
|36ч 15м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|4 468
|26ч 40м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|4 566
|23ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Калуги
|4 633
|27ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|4 790
|15ч (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|4 846
|38ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|4 848
|6ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|4 916
|27ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|5 098
|15ч 30м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|5 111
|13ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Элисты
|5 179
|54ч 15м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|5 308
|13ч 45м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|5 644
|29ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|5 667
|35ч 50м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|5 699
|15ч 45м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Липецка
|5 736
|48ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|5 858
|37ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|5 909
|31ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Пензы
|5 996
|31ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|6 046
|44ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|6 245
|23ч 35м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|6 301
|14ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|6 318
|6ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Йошкар-Олы
|6 434
|12ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|6 689
|33ч 55м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|6 698
|16ч 15м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|6 698
|15ч 30м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Вологды
|6 812
|11ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|6 957
|30ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|7 081
|40ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|7 098
|16ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|7 210
|32ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|7 219
|11ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 234
|21ч 35м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 374
|26ч 45м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 509
|52ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|7 513
|8ч 25м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Саранска
|7 567
|50ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|7 870
|34ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 151
|36ч 35м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|8 198
|31ч 15м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|8 342
|7ч (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|8 918
|19ч 30м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇱🇻Риги
|9 295
|21ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Братска
|9 880
|29ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|9 929
|30ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|9 942
|31ч (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Великого Устюга
|9 985
|25ч 25м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Абакана
|10 003
|47ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|10 406
|27ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|10 421
|7ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|10 888
|34ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|11 115
|33ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|11 219
|34ч 40м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|11 227
|31ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Диярбакыра
|11 692
|46ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|11 896
|16ч 50м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|11 969
|41ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|11 979
|47ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|12 512
|16ч 50м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Усинска
|13 243
|26ч 55м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|13 781
|47ч 40м (⇵2)
|28.03.2021
|из 🇰🇿Павлодара
|13 783
|23ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мурманска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мурманска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Архангельск, Калининград и Краснодар
- 05.12.202014.12.2020
- 14.11.202021.11.2020
- 30.11.202003.12.2020
- 04.12.202011.12.2020
- 20.10.202014.11.2020
- 19.11.202022.11.2020
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