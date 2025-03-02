Мои заказы

Премиум-зал ожидания Plaza Premium Lounge в аэропорту Гонконга

Откройте для себя комфорт премиум-класса в Plaza Premium Lounge — тихом уголке в сердце аэропорта Гонконга. Wi-Fi, душ, бар, вкусные блюда и массаж помогут восстановить силы между перелётами. Здесь есть всё для отдыха и удовольствия в дороге.
Описание экскурсии

Ваш оазис комфорта в пути Отдохните от утомительного путешествия в первоклассном зале ожидания Plaza Premium Lounge — тихом оазисе, где можно забыть о суете аэропорта. Здесь вас ждёт Wi-Fi, душевые, просторные зоны отдыха и роскошный бар. Идеальное место для отдыха Перед вылетом, после длительного перелёта или в пересадке насладитесь напитками в баре, перекусите, читайте или смотрите телевизор в удобных креслах. Зарядные станции помогут поддерживать работу устройств, а горячий душ подарит свежесть. Хотите особого уюта? Закажите расслабляющий массаж шеи и плеч. Премиум-услуги Выбрав «Премиум-зал ожидания первого класса», получите доступ к заказным блюдам во время завтрака и обеда с обслуживанием за столиком, безлимитным закускам в ресторане Primo, а также широкому выбору вин, шампанского, крепких напитков, пива, горячих и холодных безалкогольных напитков. Дополнят впечатление изысканные кондитерские изделия. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт.
  • Не допускается: домашние животные, курение.
  • Ваш визит может быть продлён за дополнительную плату при наличии свободных мест — оплата производится в день пребывания.
  • Дети до 2 лет проходят бесплатно. Дети от 2 до 17 лет оплачивают посещение как взрослые и должны быть в сопровождении взрослого старше 18 лет, оплатившего вход.
  • В лаундж-баре Premium ежедневно с 6:00 до 23:00 подаются горячие блюда.
  • Залы ожидания открыты для пассажиров любых авиакомпаний и классов обслуживания.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Премиум-зал: шведский стол и безалкогольные напитки
  • Зона отдыха
  • Wi-Fi
  • Душ
  • Газеты, журналы
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
8W59+699 Chek Lap Kok, Гонконг
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Е
Екатерина
2 мар 2025
Душевые были великолепны, как раз то, что нужно на полпути нашего путешествия. Еды было много и вкусная.
А
Алия
12 янв 2025
Это было очень уютное место для отдыха между рейсами. Отличная еда и замечательный персонал.
м
матвей
11 окт 2024
Хорошая еда и душ. Массаж шеи был освежающим

