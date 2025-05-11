Начните своё путешествие без стресса с заранее забронированным трансфером из аэропорта Гонконга в отель. Современные автомобили, опытные водители и отслеживание рейсов гарантируют комфорт и спокойствие.
Описание трансферУдобство и надёжность Забронируйте трансфер заранее и будьте уверены — по прибытии вас встретят в аэропорту. При задержке рейса предоставляется 90‑минутное ожидание, а система отслеживания прилётов позволяет скорректировать время встречи. Комфортный путь Поездка пройдёт легко и спокойно: все автомобили оснащены GPS, а за рулём — профессиональные водители с большим опытом. Вас ждут стильные и удобные машины Tesla и Toyota Alphard, благодаря которым трансфер станет таким же приятным, как и сам отдых. Важная информация:
- Курение в автомобиле запрещено.
- Пожалуйста, обратите внимание, что время посадки с 23:00 до 06:59 утра. За каждое бронирование взимается плата в размере 80 гонконгских долларов, которая оплачивается водителю.
- Если вам нужна услуга встречи и сопровождения по прибытии, с вас будет взиматься дополнительная плата в размере 80 гонконгских долларов за каждое бронирование.
- Каждому путешественнику разрешается провозить не более 1 чемодана и 1 ручной клади. На крупногабаритный или сверхнормативный багаж (доски для серфинга, клюшки для гольфа, велосипеды и т. д.) могут распространяться определенные ограничения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта
- Время ожидания прибытия - 90 минут
Что не входит в цену
- Детские сиденья
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Курение в автомобиле запрещено
- Пожалуйста, обратите внимание, что время посадки с 23:00 до 06:59 утра. За каждое бронирование взимается плата в размере 80 гонконгских долларов, которая оплачивается водителю
- Если вам нужна услуга встречи и сопровождения по прибытии, с вас будет взиматься дополнительная плата в размере 80 гонконгских долларов за каждое бронирование
- Каждому путешественнику разрешается провозить не более 1 чемодана и 1 ручной клади. На крупногабаритный или сверхнормативный багаж (доски для серфинга, клюшки для гольфа, велосипеды и т. д.) могут распространяться определенные ограничения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
11 мая 2025
Потрясающий водитель, вежливый и дружелюбный. Машина в идеальном состоянии и очень удобная. Мы отлично поболтали о моём отпуске, и я обязательно воспользуюсь его услугами снова, когда приеду в Гонконг
А
Артур
10 мая 2025
Наш водитель Микки отлично связался с нами перед приездом, он был великолепен 👌
Входит в следующие категории Гонконга
Похожие экскурсии из Гонконга
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Гонконгу
Начало: По договоренности, обычно в центре города или у от...
Расписание: Начало с 9:00-10:00 или 14:00-15:00, по договоренности
Сегодня в 15:00
4 дек в 18:00
$260 за всё до 4 чел.
Круиз
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$20.55 за человека
Индивидуальная
Электронный билет на экспресс из аэропорта Гонконга - быстро и комфортно
Начало: Hong Kong International Airport 1 Sky Plaza Rd, Ch...
Сегодня в 06:30
Завтра в 05:30
$16.71 за человека