Тёмная сторона Гонконга: пешеходная экскурсия по Шам Шуй По и домам‑клеткам

Посмотрите на другую сторону Гонконга — прогуляйтесь по району Шам Шуй По, где скрывается реальность за фасадом сверкающего мегаполиса. Вас ждёт история о жилищном кризисе, трущобах на крышах, домах‑клетках и жизни простых горожан.
Описание экскурсииРеальность мегаполиса Хотя Гонконг известен как один из самых богатых городов мира, более 1,5 миллиона его жителей живут в условиях бедности. Вы побываете в районе Шам Шуй По и увидите контраст между современными небоскрёбами и тесными квартирами, разделёнными на зоны площадью всего 100 кв. футов. Истории и контрасты Маршрут включает посещение квартир‑«клеток», знакомство с кризисом доступности жилья и разговор о том, как капитализм и нехватка земли сформировали жилищный рынок. Вы увидите трущобы на крышах, а также разительный контраст между жильём люкс и многоквартирными домами старого Гонконга. Социальная перспектива Гид поделится личным опытом, расскажет о скрытой жизни района, в том числе о теневых сферах — от наркотиков до джентрификации.
Завершится экскурсия визитом в So
Co — благотворительную организацию, где вы узнаете о том, как город пытается помогать своим уязвимым жителям. Важная информация:
- Обратите внимание: экскурсия включает посещение бедных районов города. Если вас не интересует знакомство с «тёмной стороной» Гонконга, эта экскурсия может быть не для вас.
- Экскурсия проводится только при благоприятных погодных условиях. В случае отмены по причине плохой погоды будет предложен перенос даты или полный возврат средств.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Playing Field Road near Prince Edward MTR Station Exit D, Prince Edward, Hong Kong
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артём
1 апр 2025
Стивен был отличным гидом. Он подробно всё объяснил и с радостью ответил на дополнительные вопросы. Сама экскурсия — это уникальный опыт, позволяющий глубже понять проблему неравенства и трудности, с которыми сталкивается Гонконг. В целом я очень рекомендую эту экскурсию!
Г
Герман
31 янв 2025
Иссак — хороший, знающий и терпеливый гид. Он рассказал много интересного о Гонконге, и экскурсия произвела на меня большое впечатление. Рекомендую.
А
Александр
28 мар 2024
Очень познавательная экскурсия и потрясающий местный гид, который поделился множеством личных историй!
М
Максим
23 янв 2024
Экскурсия была великолепна! Она позволила взглянуть на Гонконг с другой стороны. Некоторые моменты экскурсии вызвали у меня эмоции. Спасибо Саммер за ваши знания и любовь к Гонконгу!
