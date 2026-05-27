Из Гуйлиня - к эпичным пейзажам Яншо, мосту Фули и реке Юлун
Полюбоваться росписью на карстовых скалах и научиться управлять бамбуковым плотом
Чтобы увидеть самые знаменитые панорамы южного Китая, древний арочный мост Фули, отражение карстовых пиков Хуанбу в водах реки Ли, нужно ехать в Яншо. Помимо головокружительной красоты горных пейзажей вас ждёт сплав на бамбуковом плоту. А ещё вы увидите, как высокоскоростной поезд мчится среди скал на закате.
Описание экскурсии
Трансфер из Гуйлиня в Яншо (~2 ч)
Пейзаж «Тысяча миль» (~1 ч) Вы рассмотрите живописную роспись на карстовых скалах, которая перекликается с классической китайской картиной «Тысяча миль рек и гор». Вы узнаете о символике и особенностях китайского искусства и услышите местные легенды.
Мост Фули (~30 мин) Мы окажемся на древнем арочном мосту над рекой Юлун в окружении бамбуковых рощ и рисовых полей.
Сплав по реке Юлун на бамбуковом плоту (~1 ч) Вы будете скользить по изумрудной воде, любуясь известняковыми скалами по берегам. Никаких моторов — только спокойное течение и лёгкий ритм вёсел.
Хуанбу — вид с банкноты 20 юаней (~30 мин) Карстовые пики и их отражение в реке Ли.
Закат на смотровой площадке «Поезд в горах» (~1 ч) Закончим программу на холме с панорамным видом на сельское Яншо. На закате высокоскоростные поезда несутся вдалеке, как серебряные стрелы.
Возвращение в Гуйлинь (~2 ч)
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Сплав и небольшой перекус (напиток и снек) входят в стоимость. Обед не включён — мы порекомендуем, куда стоит зайти и что попробовать
Чаевые — на ваше усмотрение
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лесли — Организатор в Гуйлини
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
