Чтобы увидеть самые знаменитые панорамы южного Китая, древний арочный мост Фули, отражение карстовых пиков Хуанбу в водах реки Ли, нужно ехать в Яншо. Помимо головокружительной красоты горных пейзажей вас ждёт сплав на бамбуковом плоту. А ещё вы увидите, как высокоскоростной поезд мчится среди скал на закате.

Описание экскурсии

Трансфер из Гуйлиня в Яншо (~2 ч)

Пейзаж «Тысяча миль» (~1 ч)

Вы рассмотрите живописную роспись на карстовых скалах, которая перекликается с классической китайской картиной «Тысяча миль рек и гор». Вы узнаете о символике и особенностях китайского искусства и услышите местные легенды.

Мост Фули (~30 мин)

Мы окажемся на древнем арочном мосту над рекой Юлун в окружении бамбуковых рощ и рисовых полей.

Сплав по реке Юлун на бамбуковом плоту (~1 ч)

Вы будете скользить по изумрудной воде, любуясь известняковыми скалами по берегам. Никаких моторов — только спокойное течение и лёгкий ритм вёсел.

Хуанбу — вид с банкноты 20 юаней (~30 мин)

Карстовые пики и их отражение в реке Ли.

Закат на смотровой площадке «Поезд в горах» (~1 ч)

Закончим программу на холме с панорамным видом на сельское Яншо. На закате высокоскоростные поезда несутся вдалеке, как серебряные стрелы.

Возвращение в Гуйлинь (~2 ч)

Организационные детали