Из Гуйлиня - к эпичным пейзажам Яншо, мосту Фули и реке Юлун

Полюбоваться росписью на карстовых скалах и научиться управлять бамбуковым плотом
Чтобы увидеть самые знаменитые панорамы южного Китая, древний арочный мост Фули, отражение карстовых пиков Хуанбу в водах реки Ли, нужно ехать в Яншо. Помимо головокружительной красоты горных пейзажей вас ждёт сплав на бамбуковом плоту. А ещё вы увидите, как высокоскоростной поезд мчится среди скал на закате.
Описание экскурсии

Трансфер из Гуйлиня в Яншо (~2 ч)

Пейзаж «Тысяча миль» (~1 ч)
Вы рассмотрите живописную роспись на карстовых скалах, которая перекликается с классической китайской картиной «Тысяча миль рек и гор». Вы узнаете о символике и особенностях китайского искусства и услышите местные легенды.

Мост Фули (~30 мин)
Мы окажемся на древнем арочном мосту над рекой Юлун в окружении бамбуковых рощ и рисовых полей.

Сплав по реке Юлун на бамбуковом плоту (~1 ч)
Вы будете скользить по изумрудной воде, любуясь известняковыми скалами по берегам. Никаких моторов — только спокойное течение и лёгкий ритм вёсел.

Хуанбу — вид с банкноты 20 юаней (~30 мин)
Карстовые пики и их отражение в реке Ли.

Закат на смотровой площадке «Поезд в горах» (~1 ч)
Закончим программу на холме с панорамным видом на сельское Яншо. На закате высокоскоростные поезда несутся вдалеке, как серебряные стрелы.

Возвращение в Гуйлинь (~2 ч)

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Сплав и небольшой перекус (напиток и снек) входят в стоимость. Обед не включён — мы порекомендуем, куда стоит зайти и что попробовать
  • Чаевые — на ваше усмотрение
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

