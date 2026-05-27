Душа Гуйлиня: холм Чуаньшань, старые улочки и круиз по рекам
Насладиться очарованием города и окрестной природы - пешком и на водной прогулке
Холм в форме слона, который пьёт воду из реки, не случайно стал символом Гуайлиня.
Вы узнаете о местной культуре и полюбуетесь знаменитыми карстовыми пейзажами на неторопливой прогулке по холмам и древним улочкам. А ещё проплывёте по двум рекам и четырём озёрам, которые опоясывают Старый город.
Описание экскурсии
Вершина парка Чуаньшань (~1 ч) Мы поднимемся к смотровой площадке с панорамными видами на известняковые пики и реку Ли. А по пути заглянем в Лунную пещеру с удивительными карстовыми образованиями.
Холм Слоновьего Хобота (~1 ч) Мы покажем вам точку с лучшим ракурсом для съёмки — как на знаменитых фотографиях.
Дунси Лэйн, пешеходная улица Чжэнъян и башня Сяояо (~2 ч) Прогуляемся по исторической улице Дунси Лэйн с архитектурой эпох Мин и Цин. Сегодня здесь множество независимых бутиков и арт-кафе. Вы увидите руины башни Сяояо и услышите истории о купцах и поэтах прошлого.
Круиз «Две реки и четыре озера» (~1,5 ч) Вас ждёт прогулка на туристическом кораблике по внутренним водам Гуйлиня. С борта вы полюбуетесь пагодами, каменными мостами, набережными в зелени деревьев и увидите местных рыбаков.
Организационные детали
Трансфер от места вашего проживания и между отдельными локациями проходит на комфортабельном автомобиле
Билет на круиз «Две реки и четыре озера» входит в стоимость
По пути сделаем паузу на перекус: снек и напиток (без доплаты). Обед не включён. Мы порекомендуем, куда стоит зайти и что попробовать
Программу можно организовать для большего количества участников — подробности в переписке
Чаевые — на ваше усмотрение
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Входит в следующие категории Гуйлини
Похожие экскурсии на «Душа Гуйлиня: холм Чуаньшань, старые улочки и круиз по рекам»