Холм в форме слона, который пьёт воду из реки, не случайно стал символом Гуайлиня. Вы узнаете о местной культуре и полюбуетесь знаменитыми карстовыми пейзажами на неторопливой прогулке по холмам и древним улочкам. А ещё проплывёте по двум рекам и четырём озёрам, которые опоясывают Старый город.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вершина парка Чуаньшань (~1 ч)

Мы поднимемся к смотровой площадке с панорамными видами на известняковые пики и реку Ли. А по пути заглянем в Лунную пещеру с удивительными карстовыми образованиями.

Холм Слоновьего Хобота (~1 ч)

Мы покажем вам точку с лучшим ракурсом для съёмки — как на знаменитых фотографиях.

Дунси Лэйн, пешеходная улица Чжэнъян и башня Сяояо (~2 ч)

Прогуляемся по исторической улице Дунси Лэйн с архитектурой эпох Мин и Цин. Сегодня здесь множество независимых бутиков и арт-кафе. Вы увидите руины башни Сяояо и услышите истории о купцах и поэтах прошлого.

Круиз «Две реки и четыре озера» (~1,5 ч)

Вас ждёт прогулка на туристическом кораблике по внутренним водам Гуйлиня. С борта вы полюбуетесь пагодами, каменными мостами, набережными в зелени деревьев и увидите местных рыбаков.

Организационные детали