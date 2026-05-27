Всего в получасе езды от Гуйлиня — деревни, где время как будто давным-давно остановилось. Вы полюбуетесь деревянными домами в традиционном стиле в старинном городке Дасю. Создадите бумажный веер, сплетёте бамбуковый колокольчик и приготовите «счастливый» пирожок в ремесленной деревне Донгли. А ещё подниметесь на смотровые, чтобы насладиться пейзажами, как на китайских гравюрах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Трансфер из Гуйлиня (~30 мин)

Прогулка по древнему городу Дасю (~1 ч)

Вы пройдёте по мощёным улочкам с тысячелетней историей. Рассмотрите деревянные дома с изящной резьбой и познакомитесь с особенностями кантонской архитектуры.

Деревня Донгли: ремесленные и кулинарные мастер-классы (~2,5 ч)

Под руководством опытных мастеров вы попробуете свои силы в традиционных китайских ремёслах. Сделаете бумажный веер с отпечатками дверных рам, сплетёте бамбуковый колокольчик, распишете глиняный горшок или украсите платок традиционными штампами. А ещё при желании приготовите фубин (счастливые пирожки), потянете тофу или насладитесь свежим тофу-пудингом.

Смотровая площадка Дашивань (~1 ч)

Прибрежный свиток Гуйлиня — так называют этот холм с видом на зелёные горы и извивающиеся реки. Вы окажетесь в тихом месте, куда обычно добираются только любители природы и фотографы.

Отражение Хуанбу — вид с банкноты 20 юаней (~1 ч)

Вас ждёт один из самых узнаваемых видов Гуйлиня: карстовые пики, отражённые в спокойных водах реки Ли.

Возвращение в Гуйлинь (~2 ч)

Организационные детали