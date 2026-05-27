День в китайской глубинке с ремесленными и кулинарными мастер-классами - из Гуйлиня
Пройти по тысячелетним улочкам, и познакомиться с культурой народа чжуан (билеты включены)
Всего в получасе езды от Гуйлиня — деревни, где время как будто давным-давно остановилось. Вы полюбуетесь деревянными домами в традиционном стиле в старинном городке Дасю.
Создадите бумажный веер, сплетёте бамбуковый колокольчик и приготовите «счастливый» пирожок в ремесленной деревне Донгли. А ещё подниметесь на смотровые, чтобы насладиться пейзажами, как на китайских гравюрах.
Трансфер из Гуйлиня (~30 мин)
Прогулка по древнему городу Дасю (~1 ч) Вы пройдёте по мощёным улочкам с тысячелетней историей. Рассмотрите деревянные дома с изящной резьбой и познакомитесь с особенностями кантонской архитектуры.
Деревня Донгли: ремесленные и кулинарные мастер-классы (~2,5 ч) Под руководством опытных мастеров вы попробуете свои силы в традиционных китайских ремёслах. Сделаете бумажный веер с отпечатками дверных рам, сплетёте бамбуковый колокольчик, распишете глиняный горшок или украсите платок традиционными штампами. А ещё при желании приготовите фубин (счастливые пирожки), потянете тофу или насладитесь свежим тофу-пудингом.
Смотровая площадка Дашивань (~1 ч) Прибрежный свиток Гуйлиня — так называют этот холм с видом на зелёные горы и извивающиеся реки. Вы окажетесь в тихом месте, куда обычно добираются только любители природы и фотографы.
Отражение Хуанбу — вид с банкноты 20 юаней (~1 ч) Вас ждёт один из самых узнаваемых видов Гуйлиня: карстовые пики, отражённые в спокойных водах реки Ли.
Возвращение в Гуйлинь (~2 ч)
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
В стоимость включены входные билеты в деревню Донгли и мастер-классы по вашему выбору. Изделия вы заберёте с собой, а угощения при желании съедите сразу
Обед не входит в стоимость — по желанию, по меню. Мы порекомендуем, куда стоит зайти и что попробовать
Чаевые — на ваше усмотрение
С вами будет один из гидов нашей команды
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лесли — Организатор в Гуйлини
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
