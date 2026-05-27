День в китайской глубинке с ремесленными и кулинарными мастер-классами - из Гуйлиня

Пройти по тысячелетним улочкам, и познакомиться с культурой народа чжуан (билеты включены)
Всего в получасе езды от Гуйлиня — деревни, где время как будто давным-давно остановилось. Вы полюбуетесь деревянными домами в традиционном стиле в старинном городке Дасю.

Создадите бумажный веер, сплетёте бамбуковый колокольчик и приготовите «счастливый» пирожок в ремесленной деревне Донгли. А ещё подниметесь на смотровые, чтобы насладиться пейзажами, как на китайских гравюрах.
Описание мастер-класса

Трансфер из Гуйлиня (~30 мин)

Прогулка по древнему городу Дасю (~1 ч)
Вы пройдёте по мощёным улочкам с тысячелетней историей. Рассмотрите деревянные дома с изящной резьбой и познакомитесь с особенностями кантонской архитектуры.

Деревня Донгли: ремесленные и кулинарные мастер-классы (~2,5 ч)
Под руководством опытных мастеров вы попробуете свои силы в традиционных китайских ремёслах. Сделаете бумажный веер с отпечатками дверных рам, сплетёте бамбуковый колокольчик, распишете глиняный горшок или украсите платок традиционными штампами. А ещё при желании приготовите фубин (счастливые пирожки), потянете тофу или насладитесь свежим тофу-пудингом.

Смотровая площадка Дашивань (~1 ч)
Прибрежный свиток Гуйлиня — так называют этот холм с видом на зелёные горы и извивающиеся реки. Вы окажетесь в тихом месте, куда обычно добираются только любители природы и фотографы.

Отражение Хуанбу — вид с банкноты 20 юаней (~1 ч)
Вас ждёт один из самых узнаваемых видов Гуйлиня: карстовые пики, отражённые в спокойных водах реки Ли.

Возвращение в Гуйлинь (~2 ч)

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • В стоимость включены входные билеты в деревню Донгли и мастер-классы по вашему выбору. Изделия вы заберёте с собой, а угощения при желании съедите сразу
  • Обед не входит в стоимость — по желанию, по меню. Мы порекомендуем, куда стоит зайти и что попробовать
  • Чаевые — на ваше усмотрение
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

