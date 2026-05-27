Чтобы познакомиться с культурой небольших народов южного Китая, которые вырезали на склонах холмов знаменитые рисовые террасы, едем в Лунцзи. Вас ждут не только потрясающие пейзажи, но и музей традиционной культуры, мастер-класс по завариванию масляного чая и обед в горной деревне. А ещё мы поднимемся на лучшую смотровую площадку — пешком или на канатной дороге.

Описание мастер-класса

Трансфер из Гуйлиня в горы уезда Луншэн (~2 ч)

По дороге — рисовые поля, бамбуковые рощи и тихие деревенские дороги. Мы расскажем о культуре народов чжуан и яо.

Экскурсия по деревне Гучжуан и местный музей (~1 ч)

Прогуляемся по каменным тропам между 100-летними деревянными домами и рассмотрим традиционные костюмы, ткацкие и музыкальные инструменты в музее.

Мастер-класс по масляному чаю и обед в деревне Пинъань (~2 ч)

Засучите рукава: вы обжарите арахис и соевые бобы, измельчите собственную смесь и заварите ароматный масляный чай Лунцзи. А потом вас ждёт сытный домашний обед из блюд деревенской кухни народа чжуан.

Подъём к смотровой площадке (~2 ч)

На ваш выбор: прогулка на 30–40 мин по тропам между полями или канатная дорога (за доплату). А на вершите вы насладитесь видом рисовых террас, которые струятся по горам волнами зелёного шёлка.

Возвращение в Гуйлинь (~2 ч)

