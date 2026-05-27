Из Гуйлиня - в Лунцзи: рисовые террасы, масляный чай и деревянные деревни
Открыть для себя традиции народа чжуан (мастер-класс и обед включены)
Чтобы познакомиться с культурой небольших народов южного Китая, которые вырезали на склонах холмов знаменитые рисовые террасы, едем в Лунцзи.
Вас ждут не только потрясающие пейзажи, но и музей традиционной культуры, мастер-класс по завариванию масляного чая и обед в горной деревне. А ещё мы поднимемся на лучшую смотровую площадку — пешком или на канатной дороге.
Описание мастер-класса
Трансфер из Гуйлиня в горы уезда Луншэн (~2 ч) По дороге — рисовые поля, бамбуковые рощи и тихие деревенские дороги. Мы расскажем о культуре народов чжуан и яо.
Экскурсия по деревне Гучжуан и местный музей (~1 ч) Прогуляемся по каменным тропам между 100-летними деревянными домами и рассмотрим традиционные костюмы, ткацкие и музыкальные инструменты в музее.
Мастер-класс по масляному чаю и обед в деревне Пинъань (~2 ч) Засучите рукава: вы обжарите арахис и соевые бобы, измельчите собственную смесь и заварите ароматный масляный чай Лунцзи. А потом вас ждёт сытный домашний обед из блюд деревенской кухни народа чжуан.
Подъём к смотровой площадке (~2 ч) На ваш выбор: прогулка на 30–40 мин по тропам между полями или канатная дорога (за доплату). А на вершите вы насладитесь видом рисовых террас, которые струятся по горам волнами зелёного шёлка.
Возвращение в Гуйлинь (~2 ч)
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Шаттл до стартовой точки подъёма к смотровой, мастер-класс и обед входят в стоимость
Билет на канатную дорогу в обе стороны (по желанию) — ~$100 юаней (~$15) за чел. в обе стороны
Программу можно организовать для большего количества участников — подробности в переписке
Чаевые — на ваше усмотрение
С начала ноября до конца марта нет золотых рисовых полей, но вы сможете увидеть впечатляющие «зеркальные террасы», где вода отражает небо
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
