Всё о Гуйяне

Полезная информация о Гуйяне

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Местное время в Гуйяне
02:0841
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаГуйян
По-английскиGuiyang
Столица регионаГуйян является столицей региона
Население города1 171 633 чел.
АэропортГуйян KWE
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота1 087 м. от уровня моря

Где находится Гуйян на карте

Гуйян фото города
Гуйян

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