Полезная информация о Гуйяне
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Местное время в Гуйяне
02:0841
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Гуйян
|По-английски
|Guiyang
|Столица региона
|Гуйян является столицей региона
|Население города
|1 171 633 чел.
|Аэропорт
|Гуйян KWE
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|1 087 м. от уровня моря
Где находится Гуйян на карте
Гуйян
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