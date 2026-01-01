Билеты
Входной билет в парк развлечений Universal 100 Fantasy Paradise
Начало: Кс5ДжВ+ГК Сюйин Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Билеты действительны только в указанную дату»
$43.99 за билет
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: В8М9+М2Х Лонгхуа Дистрикт, Хайкоу, Хайкоу, Хайнань...
«Билеты действительны только в указанную дату»
$43.99 за билет
Билеты
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Начало: 2985+МГВ Цюнсшань Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Билеты действительны только в указанную дату»
$16.41 за билет
Билеты
Хайкоу: входной билет в геопарк Лэйцюн
Начало: Фэн Цзин Лу, Сю Ин Цюй, Хай Коу Ши, Хай Нань Шэн, ...
«Билеты действительны только в указанную дату»
$18.10 за билет
