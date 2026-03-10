Погрузитесь в атмосферу отдыха на курорте Гуаньлань в Хайкоу. Вас ждут расслабляющие горячие источники и весёлые приключения в аквапарке. Проведите день в гармонии, радости и удовольствии — с друзьями, семьёй или любимыми.
Описание билетаОтдых и удовольствие на одном курорте Проведите день, наполненный покоем и весельем, в курортном комплексе Haikou Guanlan Lake. Здесь прекрасно сочетаются природное спокойствие и яркие впечатления: долина горячих источников приглашает расслабиться, а аквапарк — испытать радость и веселье на воде. В долине расположено множество термальных бассейнов с тёплыми минеральными водами, которые помогут снять напряжение и восстановить силы. Рядом вас ждут водные горки, бассейны и аттракционы для всех возрастов — идеальное место для семейного отдыха и беззаботных развлечений. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, камеру и солнцезащитный крем.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества.
- Билеты действительны только в указанную дату.
- После продажи билеты возврату не подлежат. Пожалуйста, подтвердите дату и время перед бронированием.
- Часы работы: с 10:00 до 22:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина горячих источников
- Озеро Гуаньлань
- Аквапарк
Что включено
- Входной билет в Долину горячих источников
- Входной билет в Аквапарк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В8М9+М2Х Лонгхуа Дистрикт, Хайкоу, Хайкоу, Хайнань, Китай
Завершение: W8M9+M2H Longhua District, Haikou, Хайкоу, Хайнань, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
