Отправьтесь в волшебный день, полный смеха, азарта и чудес! В тематическом парке Changying Universal 100 Fantasy Paradise вас ждут аттракционы, шоу и путешествия по культурам всего мира. Идеальное место для отдыха всей семьёй.
Описание билетаПогружение в мир фантазий Проведите целый день в Changying Universal 100 Fantasy Paradise — грандиозном парке развлечений в Хайкоу, где царит атмосфера радости, азарта и творчества. Здесь вы сможете открыть для себя множество культурных тем и развлечений, подходящих для всей семьи. Путешествие по культурам мира Парк объединяет глобальные культурные локации — от американского Дикого Запада и Древнего Египта до средневековой Европы. Каждый уголок здесь наполнен атмосферой приключений и историй, которые переносят гостей в другой мир без границ. Аттракционы и шоу для всех Вас ждут американские горки, карусели, 3D и 4D‑кинотеатры, а также красочные представления. Changying Universal 100 Fantasy Paradise — это место, где можно провести незабываемый день, наполненный весельем, культурными открытиями и вдохновением. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, камера.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, взрывчатые вещества.
- Билеты действительны только в указанную дату.
- После продажи билеты возврату не подлежат. Пожалуйста, подтвердите дату и время перед бронированием.
- Часы работы: с 11:00 до 17:00 (последний вход в 16:00).
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход на все аттракционы и развлечения
- Доступ в тематические зоны
- Посещение шоу и представлений
Что не входит в цену
- Питание и сувениры
- Пропуск VIP Fast Pass
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кс5ДжВ+ГК Сюйин Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
Завершение: X5JV+GQ Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хайкоу
