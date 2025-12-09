Откройте для себя природное разнообразие Хайкоу: вулканические пейзажи, богатые водно-болотные угодья и живописные пляжи.
Посетите культурные жемчужины — древние деревни и оживлённые старые рынки, чтобы прочувствовать атмосферу острова.
Описание экскурсииВулканические пейзажи и природные парки Начните с прогулки по древнему вулканическому полю в геопарке Лэйцюн — удивительном уголке с лавовыми тропами и базальтовыми скалами. Далее отправляйтесь в Национальный парк водно-болотных угодий Уюаньхэ, где можно наблюдать за птицами и насладиться зелёными прудами с лотосами. Древняя деревня и городской отдых Посетите древнюю деревню Саньцин с аутентичной архитектурой и родовыми храмами — живую часть истории Хайнаня. Затем расслабьтесь в Эвергрин-парке или прогуляйтесь по берегу в Холидей-Бич, наслаждаясь морским бризом и песком. Культура и атмосфера старого города Откройте для себя футуристическую библиотеку «Облачная пещера» с видом на океан, а вечером исследуйте старую улицу Цилоу и рынок Дунмэнь с их колониальной архитектурой, яркими магазинчиками и местной кухней. Это отличное завершение насыщенного дня. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Глобальный геопарк Лэйцюн
- Древняя деревня Саньцин
- Национальный парк водно-болотных угодий Уюаньхэ
- Эвергрин-парк
- Библиотека «Облачная пещера»
- Рынок Дунмэнь
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
- В течение дня предоставляются два местных перекуса и напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
