Индивидуальная
до 12 чел.
Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
«Хайнань, Китай) Отправьтесь в незабываемое путешествие в сердце природы — в тропический лес Янода, один из пяти крупнейших и самых живописных лесов острова Хайнань»
16 окт в 09:00
18 окт в 09:00
$280 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропический сафари-парк (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
«В зелёных тропических джунглях обитает более 4000 животных и птиц — от милых обезьян и экзотических попугаев до настоящих гигантов дикой природы»
Сегодня в 09:00
17 окт в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Термальные Источники Хайнань
Начало: Обговаривается лично
«Это природный оазис здоровья и расслабления среди тропической зелени»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтический Парк Хайнань
Начало: Обговаривается лично
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
