Погрузитесь в атмосферу вечернего Хайкоу — города, отражённого в огнях и волнах.
Уютный лайнер, морской бриз и живые выступления создадут идеальный вечер для прогулки по живописному заливу. Расслабьтесь, наслаждаясь ароматом моря и мерцающими огнями побережья.
Описание круизаОчарование побережья под звёздами Круизный терминал Fisherman’s Wharf Impression в Хайкоу, Хайнань, предлагает уникальную возможность познакомиться с побережьем города. Здесь сочетаются традиционная рыбацкая атмосфера и современные морские достопримечательности. Садясь на лайнер, вы отправитесь в живописное путешествие по заливу, наслаждаясь свежим морским бризом и бликами ночных огней на воде. Во время круиза вы проплывёте мимо самых знаменитых мест Хайкоу — моста Сенчури, Западного побережья и других уголков, сияющих в вечерней подсветке. Это идеальная прогулка для семей, пар и всех, кто хочет расслабиться и увидеть город с новой стороны. Музыка, огни и вдохновение На борту вас ждут живые выступления музыкантов и певцов, создающих атмосферу уюта и праздника. Гид расскажет о достопримечательностях, а вы сможете сделать яркие фотографии и насладиться спокойным вечером на воде. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, камеру, солнцезащитный крем и удобную одежду.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, взрывчатые вещества.
- Пассажирам рекомендуется прибыть за 20 минут до отправления, чтобы обменять билеты и обеспечить своевременную посадку.
- Билеты не подлежат возврату после покупки. Пожалуйста, подтвердите дату и время перед бронированием.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Хайкоу
- Мост Сенчури
Что включено
- Билет на круиз
- Живые выступления
- Комментарии гида о достопримечательностях
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai Nan Sheng, China
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хайнани
