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Остров Сидао

Гоша Г.
Гоша Г. – Гид из Хайнани
Частный гид, владеющий китайским языком, поможет приобрести билеты 🎫 на поездку до острова Сидао и на вход на территорию заповедника.
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Остров Сидао
Остров Сидао

Что вы увидите

  • Остров Сидао
  • Саньяваньский государственный заповедник коралловых рифов
Остров запад, не далеко от залива Саньбэй. Западный остров 🏝️ предоставляет много развлечений: водные лыжи, дайвинг, рыбалка 🐟, парашюты, лодки с прозрачным дном, водные мотоциклы, прогулки по дну моря 🌊, квадроциклы и многое другое.
Что входит
  • Встреча в отеле, трансфер туриста к месту встречи на экскурсию и обратно в отель после экскурсии
  • Входные билеты на остров
  • Дружеский тур в компании гида, любящего свое дело
Что не входит
  • Пляжные развлечения
  • Дайвинг
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Остров Сидао
Остров Сидао
Остров Сидао
Остров Сидао

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гоша Г.
Гоша Г.
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