Саньяваньский государственный заповедник коралловых рифов
Остров запад, не далеко от залива Саньбэй. Западный остров 🏝️ предоставляет много развлечений: водные лыжи, дайвинг, рыбалка 🐟, парашюты, лодки с прозрачным дном, водные мотоциклы, прогулки по дну моря 🌊, квадроциклы и многое другое.
Что входит
Встреча в отеле, трансфер туриста к месту встречи на экскурсию и обратно в отель после экскурсии
Входные билеты на остров
Дружеский тур в компании гида, любящего свое дело
Что не входит
Пляжные развлечения
Дайвинг
Питание
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.