Остров запад, не далеко от залива Саньбэй. Западный остров 🏝️ предоставляет много развлечений: водные лыжи, дайвинг, рыбалка 🐟, парашюты, лодки с прозрачным дном, водные мотоциклы, прогулки по дну моря 🌊, квадроциклы и многое другое.