Индивидуальные экскурсии в Харбине с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Харбине на русском языке, цены от $172. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Однодневное приключение в Харбине: От царя тайги до ледяного королевства
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневное приключение в Харбине: От царя тайги до ледяного королевства
Начало: Ваш отель в Харбине
Расписание: В дни проведения фестиваля в 08:30.
$348 за всё до 6 чел.
Магия Харбина: Океанариум, Снежный остров и ужин эпох
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия Харбина: Океанариум, Снежный остров и ужин эпох
Начало: Ваш отель в Харбине
$310 за всё до 10 чел.
Русский след в Харбине: от КВЖД до Софийского собора
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Русский след в Харбине: от КВЖД до Софийского собора
Погружение в ДНК города через личный опыт и инсайды из закрытого китайского интернета
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
$172 за всё до 3 чел.

Сколько стоит экскурсия по Харбину в феврале 2026
Сейчас в Харбине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 172 до 348. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Харбине? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке