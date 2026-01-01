Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневное приключение в Харбине: От царя тайги до ледяного королевства
Начало: Ваш отель в Харбине
Расписание: В дни проведения фестиваля в 08:30.
$348 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия Харбина: Океанариум, Снежный остров и ужин эпох
Начало: Ваш отель в Харбине
$310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Русский след в Харбине: от КВЖД до Софийского собора
Погружение в ДНК города через личный опыт и инсайды из закрытого китайского интернета
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
$172 за всё до 3 чел.
- ААндрей1 января 2026Ирине и Лилии выражаем благодарность за прекрасный тур по Харбину! Это чудесная зимняя сказка, которая начинается утром с чудесными тиграми и львами и заканчивается в чудесном парке льда и снега. Это было великолепно, всем рекомендуем этого организатора по Харбину!
