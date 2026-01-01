Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Харбине на русском языке, цены от $172. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Харбину в категории «Индивидуальные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Харбине Однодневное приключение в Харбине: От царя тайги до ледяного королевства; Магия Харбина: Океанариум, Снежный остров и ужин эпох; Русский след в Харбине: от КВЖД до Софийского собора. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Харбину в феврале 2026 Сейчас в Харбине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 172 до 348. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Харбине? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке