Полезная информация об Иньчуани
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Местное время в Иньчуани
02:0922
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Иньчуань
|По-английски
|Yinchuan
|Столица региона
|Иньчуань является столицей региона
|Население города
|475 101 чел.
|Аэропорт
|Иньчуань INC
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|1 117 м. от уровня моря
Где находится Иньчуань на карте
Иньчуань
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