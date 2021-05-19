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Полезная информация об Иньчуани

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Местное время в Иньчуани
02:0922
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаИньчуань
По-английскиYinchuan
Столица регионаИньчуань является столицей региона
Население города475 101 чел.
АэропортИньчуань INC
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота1 117 м. от уровня моря

Где находится Иньчуань на карте

Иньчуань фото города
Иньчуань

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