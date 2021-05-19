Полезная информация о Ланьчжоу
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Местное время в Ланьчжоу
02:0939
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Ланьчжоу
|По-английски
|Lanzhou
|Столица региона
|Ланьчжоу является столицей региона
|Население города
|2 628 426 чел.
|Аэропорт
|Ланчжоу LHW
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|1 521 м. от уровня моря
Где находится Ланьчжоу на карте
Ланьчжоу
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