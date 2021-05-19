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Полезная информация о Ланьчжоу

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Местное время в Ланьчжоу
02:0939
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаЛаньчжоу
По-английскиLanzhou
Столица регионаЛаньчжоу является столицей региона
Население города2 628 426 чел.
АэропортЛанчжоу LHW
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота1 521 м. от уровня моря

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