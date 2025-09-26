Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Предлагаем вам отправиться в Лоян, где сосредоточено немало удивительных исторических памятников, которые помогут вам глубже понять культурные особенности Китая и тонкости буддизма.



Вы увидите удивительный монастырь Шаолинь, таинственное мемориальное кладбище Лес Пагод, первый буддистский храм Поднебесной и пещеры Лунмэнь, а еще сможете посмотреть на шоу мастеров ушу.