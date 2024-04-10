Экскурсии на 1 день в Лояне

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Лояне на русском языке, цены от $500. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Два дня в Лояне
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня в Лояне
Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной
Начало: В центре города
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$695 за всё до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Лояну
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Лояну
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
$695 за всё до 3 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
Начало: В вашем отеле в Лояне
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Два дня в Лояне
    Очень понравилась экскурсия 2 дня в Лояне. Живо, интересно. Спасибо Жене за быструю организацию и оперативные отклики на наши потребности.
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    Спасибо гиду Андрею за увлекательные рассказы по местам проведения экскурсии. Русский язык великолепен. Особенно понравилась экскурсия в Шаолиньский монастырь. Посмотрев шоу воспитанников кунг-фу сразу вспомнились советские фильмы с Брюсом Ли. Очень рекомендуем именно этот формат 2-х дневного тура. Спасибо огромное!!!

  • Ю
    Юлия
    27 августа 2023
    Два дня в Лояне
    Мы планировали командировку в Китай, втроем с коллегами, были свободны от встреч два выходных дня, да еще и в Лояне,
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    городе с древней историей. Хотелось максимально с пользой, познавательно и комфортно провести эти выходные, и благодаря Трипстеру это получилось. Я нашла здесь Евгения, который устраивает индивидуальные русскоязычные экскурсии в Китае, и как раз в Лояне двухдневный тур в монастырь Шаолинь! Это первый день, а второй день две главных достопримечательности Лояна - храм Белой лошади и пещеры Лонгмэн. Нам очень понравилось, все было организовано четко, все вовремя, гиды молодцы, хорошо говорят по русски, заботливые, внимательные к клиентам. Благодаря Ирине в Шаолине мы сидели на самых лучших местах на шоу Кун фу😊 Во второй день была очаровательная Яна, интересно рассказывала, очень отзывчивая, даже помогла нам вызвать такси в аэропорт на день отлета, очень благодарны! Я с трепетом ждала встречи с этими достопримечательностями, а для моих коллег это был приятный сюрприз, и мы все трое остались очень довольны и наполнены впечатлениями от встречи с колыбелью буддизма в Китае. Спасибо большое Евгению, что организовал именно такой тур в Лояне, познавательный и комфортный. Единственное замечание, хотелось бы чуть более комфортный и новый автобус.

Ответы на вопросы от путешественников по Лояну в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Лояну в октябре 2024
Сейчас в Лояне в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 695. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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