Выбирайте и другие экскурсии в Лояне

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Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной

Женя
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Женя – представитель гидов
В Лояне и его окрестностях много удивительных мест, посещение которых поможет вам углубиться в историю Китая и тонкости буддизма.

Вы увидите легендарный монастырь Шаолинь и загадочный Лес Пагод, посетите шоу мастеров ушу и первый буддистский храм Поднебесной, а также посмотрите на уникальные артефакты и полюбуетесь природой этих мест.
$580 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Два дня в Лояне
Два дня в Лояне

Что вас ожидает

Первый день
В первый день экскурсии в Лояне вы отправитесь в монастырь Шаолинь, основанный более тысячи лет назад ещё при династии Тан. Сегодня это главный национальный буддистский монастырь Китая. Шаолинь — место рождения известного одноимённого боевого искусства и школы китайского буддизма Чань, и здесь вы сможете увидеть выступление лучших мастеров ушу. Монастырь расположен напротив пика Вуру и окружён остроконечными горами и пышной растительностью. Отсюда произошло и его название: «шао» — от горы Шаоши, а «линь» по-китайски означает «лес». Архитектура монастыря удивительно разнообразна, потому что он неоднократно перестраивался. Вы погуляете по территории и даже заглянете на местное мемориальное кладбище — в Лес Пагод Талинь.

Второй день
Второй день экскурсии начнётся с поездки к пещерам Лунмэнь. Эти пещеры — главная достопримечательность Лояна, возникшая благодаря индийской традиции вырезать из скалы целые комплексы пещерных храмов (считалось, что это улучшает карму и способствует лучшему перерождению в следующей жизни). Этот обычай закрепился и в Китае после прихода буддизма. Вы узнаете, как сказалась на развитии этого течения история Поднебесной и события времён императора Тоба Тао, что значит понятие «бодхисаттва», и увидите огромных каменных Будд. А после отправитесь в храм Баймасы, или Храм Белой Лошади, который почитается в Китае как колыбель буддизма и «Дом основателя». Вы услышите удивительную историю этого места, узнаете про сутру «42 главы» и увидите множество уникальных буддистских артефактов.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Трансфер по Лояну входит в стоимость экскурсии. Проживание в Лояне и питание в неё не включены.
  • Дополнительно оплачиваются:
    Вход в монастырь Шаолинь — 100 юаней с человека, посещение пещер Луньмэнь — 120 юаней с человека, вход в Храм Баймасы — 35 юаней с человека. Билет на шоу мастеров ушу — 100 юаней с человека.
Два дня в Лояне
Два дня в Лояне
Два дня в Лояне
Два дня в Лояне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Женя
Женя
Я ведущий специалист по приему туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вот уже 10 лет. Также со мной работает отличная команда гидов-переводчиков по всему Китаю. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.
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