Выбирайте и другие экскурсии в Лояне

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Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь

Главные достопримечательности города за один день
В Лояне и его окрестностях много удивительных мест, посещение которых поможет вам углубиться в историю Китая.

Вы увидите легендарный монастырь Шаолинь и загадочный Лес Пагод, посетите шоу мастеров ушу, а также посмотрите на уникальные артефакты и полюбуетесь природой этих мест.
5
10 отзывов
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь

Описание экскурсии

Монастырь Шаолинь, основанный более тысячи лет назад ещё при династии Тан. Сегодня это главный национальный буддийский монастырь Китая. Шаолинь — место рождения известного одноимённого боевого искусства и школы китайского буддизма Чань, и здесь вы сможете увидеть выступление лучших мастеров ушу. Монастырь расположен напротив пика Вуру и окружён остроконечными горами и пышной растительностью. Отсюда произошло и его название: «шао» — от горы Шаоши, а «линь» по-китайски означает «лес». Архитектура монастыря удивительно разнообразна, потому что он неоднократно перестраивался. Вы погуляете по территории и даже заглянете на местное мемориальное кладбище — в Лес Пагод Талинь.

Пещеры Лунмэнь — главная достопримечательность Лояна, возникшая благодаря индийской традиции вырезать из скалы целые комплексы пещерных храмов (считалось, что это улучшает карму и способствует лучшему перерождению в следующей жизни).

Организационные детали

  • Трансфер по Лояну входит в стоимость экскурсии. Проживание в Лояне, входные билеты и питание в неё не включены
  • Гид принимает юани и доллары — за экскурсию и билеты
  • Дополнительно оплачиваются:
    Вход в монастырь Шаолинь — 100 юаней с чел., посещение пещер Луньмэнь — 120 юаней с чел., билет на шоу мастеров ушу — 100 юаней с чел.
  • С вами будет один из гидов. Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя
Женя — ваша команда гидов в Лояне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 10968 туристов
Я ведущий специалист по приёму туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вместе с командой. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Александра
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров ушу очень понравилось, гид позаботился и предоставил место в первом ряду, так что шоу
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я насладилась с полна.
Лес Пагод Талинь меня тоже очень впечатлил. Фото не может передать всю красоту и знасимость этого места. Территория Маностыря Шаолинь очень большая, прогулка по ней занимает весь день,но для меня день прошел быстро, я бы там еще бы задержалась, очень прекрасное место. 2день. Музей пионов реально стоит посетить, цветы повсюду, я была в полном восторге, сделала очень много красивых фото!! Пещеры Лунмэнь, советую подняться наверх по ступеням к каменным озображениям Будд, так вы сможете лучше окунуться в эту атмосферу. Вид конечно завораживает.
Итог: г. Лоян прекрасный город, самое основное что можно увидеть в этом городе на этой экскурсии вы увидите. Желаю организаторам и будущим посетителям этого замечательного города удачи!!! 🙂

Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров+2
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
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Георгий
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
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Владимир
Огромное спасибо Евгению за организацию нашей поездки в Китай. 2 дня в Пекине, 1 день в Сиани и 2 дня в Лояне были невероятные, насыщенные и очень интересные. Благодарю Лилию, Данилу и Андрея за первоклассные экскурсии и четкое сопровождение.
Огромное спасибо Евгению за организацию нашей поездки в Китай. 2 дня в Пекине, 1 день в
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Е
Лоянь - очень интересный и старинный город, где хранится много реликвий китайской империи, много тысячелетних секретов. Всячески советую к посещению. Экскурсия была организована прекрасно, спасибо Евгению за организацию, а Андрею за рассказ, гибкость и внимание к нашим просьбам
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Ю
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день съездили,с нетерпением ждем второй день
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день
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Ирина
Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
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