Выбирайте и другие экскурсии в Лояне

Монастырь Шаолинь, основанный более тысячи лет назад ещё при династии Тан. Сегодня это главный национальный буддийский монастырь Китая. Шаолинь — место рождения известного одноимённого боевого искусства и школы китайского буддизма Чань, и здесь вы сможете увидеть выступление лучших мастеров ушу. Монастырь расположен напротив пика Вуру и окружён остроконечными горами и пышной растительностью. Отсюда произошло и его название: «шао» — от горы Шаоши, а «линь» по-китайски означает «лес». Архитектура монастыря удивительно разнообразна, потому что он неоднократно перестраивался. Вы погуляете по территории и даже заглянете на местное мемориальное кладбище — в Лес Пагод Талинь.
Пещеры Лунмэнь — главная достопримечательность Лояна, возникшая благодаря индийской традиции вырезать из скалы целые комплексы пещерных храмов (считалось, что это улучшает карму и способствует лучшему перерождению в следующей жизни).
Организационные детали
Трансфер по Лояну входит в стоимость экскурсии. Проживание в Лояне, входные билеты и питание в неё не включены
Гид принимает юани и доллары — за экскурсию и билеты
Дополнительно оплачиваются: Вход в монастырь Шаолинь — 100 юаней с чел., посещение пещер Луньмэнь — 120 юаней с чел., билет на шоу мастеров ушу — 100 юаней с чел.
С вами будет один из гидов. Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Лояне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 10968 туристов
Я ведущий специалист по приёму туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вместе с командой. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров ушу очень понравилось, гид позаботился и предоставил место в первом ряду, так что шоу читать дальшеуменьшить
я насладилась с полна. Лес Пагод Талинь меня тоже очень впечатлил. Фото не может передать всю красоту и знасимость этого места. Территория Маностыря Шаолинь очень большая, прогулка по ней занимает весь день,но для меня день прошел быстро, я бы там еще бы задержалась, очень прекрасное место. 2день. Музей пионов реально стоит посетить, цветы повсюду, я была в полном восторге, сделала очень много красивых фото!! Пещеры Лунмэнь, советую подняться наверх по ступеням к каменным озображениям Будд, так вы сможете лучше окунуться в эту атмосферу. Вид конечно завораживает. Итог: г. Лоян прекрасный город, самое основное что можно увидеть в этом городе на этой экскурсии вы увидите. Желаю организаторам и будущим посетителям этого замечательного города удачи!!! 🙂
+2
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Георгий
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
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Владимир
Огромное спасибо Евгению за организацию нашей поездки в Китай. 2 дня в Пекине, 1 день в Сиани и 2 дня в Лояне были невероятные, насыщенные и очень интересные. Благодарю Лилию, Данилу и Андрея за первоклассные экскурсии и четкое сопровождение.
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Е
Елена
Лоянь - очень интересный и старинный город, где хранится много реликвий китайской империи, много тысячелетних секретов. Всячески советую к посещению. Экскурсия была организована прекрасно, спасибо Евгению за организацию, а Андрею за рассказ, гибкость и внимание к нашим просьбам
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Ю
Юлия
Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день съездили,с нетерпением ждем второй день
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Ирина
Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
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