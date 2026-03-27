Выбирайте и другие экскурсии в Лояне

В Лояне и его окрестностях много удивительных мест, посещение которых поможет вам углубиться в историю Китая. Вы увидите легендарный монастырь Шаолинь и загадочный Лес Пагод, посетите шоу мастеров ушу, а также посмотрите на уникальные артефакты и полюбуетесь природой этих мест.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Шаолинь, основанный более тысячи лет назад ещё при династии Тан. Сегодня это главный национальный буддийский монастырь Китая. Шаолинь — место рождения известного одноимённого боевого искусства и школы китайского буддизма Чань, и здесь вы сможете увидеть выступление лучших мастеров ушу. Монастырь расположен напротив пика Вуру и окружён остроконечными горами и пышной растительностью. Отсюда произошло и его название: «шао» — от горы Шаоши, а «линь» по-китайски означает «лес». Архитектура монастыря удивительно разнообразна, потому что он неоднократно перестраивался. Вы погуляете по территории и даже заглянете на местное мемориальное кладбище — в Лес Пагод Талинь.

Пещеры Лунмэнь — главная достопримечательность Лояна, возникшая благодаря индийской традиции вырезать из скалы целые комплексы пещерных храмов (считалось, что это улучшает карму и способствует лучшему перерождению в следующей жизни).

Организационные детали