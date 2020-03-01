Выбирайте и другие экскурсии в Лояне

Что вас ожидает

Первый день

В первый день экскурсии в Лояне вы отправитесь в монастырь Шаолинь, основанный более тысячи лет назад ещё при династии Тан. Сегодня это главный национальный буддистский монастырь Китая. Шаолинь — место рождения известного одноимённого боевого искусства и школы китайского буддизма Чань, и здесь вы сможете увидеть выступление лучших мастеров ушу. Монастырь расположен напротив пика Вуру и окружён остроконечными горами и пышной растительностью. Отсюда произошло и его название: «шао» — от горы Шаоши, а «линь» по-китайски означает «лес». Архитектура монастыря удивительно разнообразна, потому что он неоднократно перестраивался. Вы погуляете по территории и даже заглянете на местное мемориальное кладбище — в Лес Пагод Талинь.

Второй день

Второй день экскурсии начнётся с поездки к пещерам Лунмэнь. Эти пещеры — главная достопримечательность Лояна, возникшая благодаря индийской традиции вырезать из скалы целые комплексы пещерных храмов (считалось, что это улучшает карму и способствует лучшему перерождению в следующей жизни). Этот обычай закрепился и в Китае после прихода буддизма. Вы узнаете, как сказалась на развитии этого течения история Поднебесной и события времён императора Тоба Тао, что значит понятие «бодхисаттва», и увидите огромных каменных Будд. А после отправитесь в храм Баймасы, или Храм Белой Лошади, который почитается в Китае как колыбель буддизма и «Дом основателя». Вы услышите удивительную историю этого места, узнаете про сутру «42 главы» и увидите множество уникальных буддистских артефактов.