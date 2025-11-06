Эта экскурсия для тех, кто приезжает в Макао в первый раз.
Я не только познакомлю вас с современным городом и главными локациями, но и расскажу о его колониальном прошлом.
Объясню, что стало с Макао после ухода португальцев, как он живёт сейчас и что ещё можно самостоятельно посетить после экскурсии.
Я не только познакомлю вас с современным городом и главными локациями, но и расскажу о его колониальном прошлом.
Объясню, что стало с Макао после ухода португальцев, как он живёт сейчас и что ещё можно самостоятельно посетить после экскурсии.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Крепость Монте — со смотровой площадки я покажу, какой Макао маленький город и насколько близко к Китаю он находится.
- Руины Святого Павла — обязательно расшифрую для вас значения символов на фасаде зданий.
- Площадь Сетана — мы прогуляемся до неё пешком по историческому центру.
- Отель Wynn — посмотрим 5-минутное шоу «Дерево желаний» и загадаем сокровенное.
- Цветочный парк — в июле полюбуемся живописным озером лотосов, в остальное время прогуляемся по живописной локации.
- Комплекс «Венеция» — взглянем, как под голубым небом плавают гондольеры. После этого закончим маршрут. Я объясню, как вернуться на причал или в ваш отель.
Организационные детали
Большая часть экскурсии пешеходная, но нужно будет пару раз проехать на такси. Общая стоимость поездок для группы 1–3 чел.
- около €24.
- Дополнительно по желанию оплачиваются билеты на смотровую площадку — €27 за чел. и обед — €15–40 за чел.
- Если вы в Гонконге, я объясню в переписке, как добраться до места начала экскурсии в Макао. Трансфер в цену не включен.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Макао
Провела экскурсии для 17 туристов
Добрый день! Я лицензированный гид, провожу экскурсию с 2010 года. Живу в Макао с 2000 года. Это удивительное место с 500-летней историей. Я очень люблю этот город и готова показать вам его так, как вижу. До встречи в Макао!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арсений
6 ноя 2025
Спасибо Светлане за экскурсию. Было интересно и познавательно. Также были учтены все наши пожелания
Ю
Юлия
29 окт 2025
21 октября посетили экскурсию в Макао. Получили массу впечатлений и узнали много интересного.
Отдельная благодарность экскурсоводу Светлане. Она встретила нас сразу на паромном причале, так как мы приехали на экскурсию из Гонконга. Спасибо ей за увлекательный и подробный рассказ, она говорила очень увлеченно, с воодушевлением. Не смотря на погоду, мы успели посмотреть все, что запланировали, экскурсия получилась легкой т запоминающейся.
Отдельная благодарность экскурсоводу Светлане. Она встретила нас сразу на паромном причале, так как мы приехали на экскурсию из Гонконга. Спасибо ей за увлекательный и подробный рассказ, она говорила очень увлеченно, с воодушевлением. Не смотря на погоду, мы успели посмотреть все, что запланировали, экскурсия получилась легкой т запоминающейся.
Похожие экскурсии из Макао
Индивидуальная
до 4 чел.
Макао: увидеть и полюбить
Погрузиться в 500-летнюю историю старейшей европейской колонии в Китае
14 ноя в 10:00
15 ноя в 08:00
$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий колорит Макао 16 века плюс новый район казино
Начало: Ваш отель, либо аэропорт, паром, граница
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
$550 за всё до 4 чел.