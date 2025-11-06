Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Эта экскурсия для тех, кто приезжает в Макао в первый раз.



Я не только познакомлю вас с современным городом и главными локациями, но и расскажу о его колониальном прошлом.



Объясню, что стало с Макао после ухода португальцев, как он живёт сейчас и что ещё можно самостоятельно посетить после экскурсии.