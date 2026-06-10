Индивидуальная
до 5 чел.
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Увидеть главное в многоликом городе
10 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Макао: увидеть и полюбить
Погрузиться в 500-летнюю историю старейшей европейской колонии в Китае
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $499 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Макао на автомобиле: от Старого города до Котая
Увидеть португальское наследие и сверкающий мир казино за один день
Начало: по договорённости
10 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от $750 за всё до 8 чел.
Билеты
Билет на колесо обозрения Golden Reel в здании Studio City Макао
Прокатиться на аттракционе в форме восьмёрки и полюбоваться панорамами с высоты
Начало: 3-й этаж, восточное крыло Studio City Macau
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
10 авг в 16:00
13 авг в 16:00
$10 за билет
Билеты
Билет на смотровую башню Макао: 223 метра над уровнем моря
Увидеть с высоты 58 и 61 этажей Макао, Чжухай, а в ясную погоду - остров Лантау в Гонконге
Начало: У входа в башню Макао
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
$24 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Макао за один день: самое главное без толп туристов
Начало: Макао, ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$910 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Очень понравилась экскурсия! где мы только не успели побывать! рекомендую.
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Остались очень довольны экскурсией. Светлана подсказала как купить билеты, помогла купить билеты обратно, посоветовала отличное место для ужина, рассказала подробно
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А
Провели с подругой прекрасно время в компании гида Светланы, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы конечно не увидели всего
+3
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Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед встречей. Экскурсия была очень
+9
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Невероятно профессиональный и глубокий подход к своему делу!!! Светлана смогла очаровать нас за первые 15 минут, она великолепный рассказчик,знающий историю,культуру
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Т
прекрасная экскурсия! Светлана давно живет в Макао, поэтому не только прекрасно рассказала о городе, провела по самым интересным местам, но и рассказала о быте, традициях, особенностях города и горожан.
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отличная экскурсия ✨👌
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VIP турист полностью доволен. Спланировали посещение в Макао самостоятельно из Гонконга. Светлана помогла полностью сориентироваться на месте, купить билет на скоростной катер с острова Гонконг, посетить известные места и даже выиграть в казино. Полный восторг!
Рекомендуем!
Рекомендуем!
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Г
Первый раз Макао советуем посетить с гидом и Елена прекрасна!
целый день был правильно распланирован, Елена дала рекомендации как добраться и что еще посетить! удивительное и необычное место! Планируем вернуться, столько всего на таком маленьком пространстве…
целый день был правильно распланирован, Елена дала рекомендации как добраться и что еще посетить! удивительное и необычное место! Планируем вернуться, столько всего на таком маленьком пространстве…
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Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
Светлана всегда была на связи после бронирования, помогла подготовится к поездке
Светлана всегда была на связи после бронирования, помогла подготовится к поездке
+5
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Всего 19 отзывов в Макао
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Ответы на вопросы от путешественников по Макао
Самые популярные экскурсии в Макао
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Макао в августе 2026
Сейчас в Макао можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 10 до 910. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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