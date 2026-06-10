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Экскурсии в Макао

Найдено 6 экскурсий в Макао на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Пешая
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Увидеть главное в многоликом городе
10 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €300 за всё до 5 чел.
Макао: увидеть и полюбить
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Макао: увидеть и полюбить
Погрузиться в 500-летнюю историю старейшей европейской колонии в Китае
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $499 за всё до 5 чел.
Макао на автомобиле: от Старого города до Котая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Макао на автомобиле: от Старого города до Котая
Увидеть португальское наследие и сверкающий мир казино за один день
Начало: по договорённости
10 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от $750 за всё до 8 чел.
Билет на колесо обозрения Golden Reel в здании Studio City Макао
30 минут
Билеты
Билет на колесо обозрения Golden Reel в здании Studio City Макао
Прокатиться на аттракционе в форме восьмёрки и полюбоваться панорамами с высоты
Начало: 3-й этаж, восточное крыло Studio City Macau
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
10 авг в 16:00
13 авг в 16:00
$10 за билет
Билет на смотровую башню Макао: 223 метра над уровнем моря
2 часа
Билеты
Билет на смотровую башню Макао: 223 метра над уровнем моря
Увидеть с высоты 58 и 61 этажей Макао, Чжухай, а в ясную погоду - остров Лантау в Гонконге
Начало: У входа в башню Макао
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
$24 за билет
Макао за один день: самое главное без толп туристов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Макао за один день: самое главное без толп туристов
Начало: Макао, ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$910 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Юлия
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Очень понравилась экскурсия! где мы только не успели побывать! рекомендую.
Очень понравилась экскурсия! где мы только не успели побывать! рекомендую.
Очень понравилась экскурсия! где мы только не успели побывать! рекомендую.
Очень понравилась экскурсия! где мы только не успели побывать! рекомендую.
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Evelina
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Остались очень довольны экскурсией. Светлана подсказала как купить билеты, помогла купить билеты обратно, посоветовала отличное место для ужина, рассказала подробно
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все нюансы. Экскурсия легкая и интересная, не перегружена. Во время экскурсии попробовали местные сладости и зашли в кофейню. Светлана погуляла с ребенком по ТЦ пока мы зашли в казино, за это отдельное спасибо, тк мы даже не рассчитывали на это, порекомендовала Тц для шопинга. Маршрут построен отлично. От экскурсии самые положительные впечатления. Еще раз СПАСИБО!

Остались очень довольны экскурсией. Светлана подсказала как купить билеты, помогла купить билеты обратно, посоветовала отличное место
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А
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Провели с подругой прекрасно время в компании гида Светланы, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы конечно не увидели всего
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того, что показала нам Светлана. Также она помогла нам решить некоторые вопросы, очень отзывчивая, дружелюбная, были ощущения что знакомы долгое время. Всем рекомендую.

Провели с подругой прекрасно время в компании гида Светланы, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы
Провели с подругой прекрасно время в компании гида Светланы, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы
Провели с подругой прекрасно время в компании гида Светланы, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы
Провели с подругой прекрасно время в компании гида Светланы, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы+3
Провели с подругой прекрасно время в компании гида Светланы, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы
Провели с подругой прекрасно время в компании гида Светланы, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы
Провели с подругой прекрасно время в компании гида Светланы, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы
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Надежда
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед встречей. Экскурсия была очень
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интересной, мы побывали в разных местах и сюрпризы погоды не помешали нам насладиться этой замечательной атмосферой. Спасибо Светлане, что встретила нас и проводила! Маршрут был логичный, хватило времени и чтобы сделать фото, и полакомиться знаменитыми вкусностями Макао. Мы обязательно вернёмся! ❤️

Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед+9
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
Невероятная Светлана! Невероятный Макао! И потрясающая экскурсия! Большо спасибо Светлане, что всегда была на связи перед
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Элена
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Невероятно профессиональный и глубокий подход к своему делу!!! Светлана смогла очаровать нас за первые 15 минут, она великолепный рассказчик,знающий историю,культуру
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и традиции страны гид,погружавший вас в жизнь людей,их систему ценностей и интересов. Были даны ответы на каждый интересующий нас вопрос,глубокое знание традиций,исторических цепочек и особенностей жизни людей в Макао. Хотите узнать про Макао все секреты-тогда только к Светлане. Однозначно рекомендую,чудесный профессионал и душевный человек.

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Т
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
прекрасная экскурсия! Светлана давно живет в Макао, поэтому не только прекрасно рассказала о городе, провела по самым интересным местам, но и рассказала о быте, традициях, особенностях города и горожан.
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Татьяна
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
отличная экскурсия ✨👌
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Юлия
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
VIP турист полностью доволен. Спланировали посещение в Макао самостоятельно из Гонконга. Светлана помогла полностью сориентироваться на месте, купить билет на скоростной катер с острова Гонконг, посетить известные места и даже выиграть в казино. Полный восторг!
Рекомендуем!
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Г
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Первый раз Макао советуем посетить с гидом и Елена прекрасна!
целый день был правильно распланирован, Елена дала рекомендации как добраться и что еще посетить! удивительное и необычное место! Планируем вернуться, столько всего на таком маленьком пространстве…
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Марина
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
Светлана всегда была на связи после бронирования, помогла подготовится к поездке
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и рассказала как добраться из Гонконга в Макао встретила в терминале по приезду и провела очень интересный тур по городу и разным его районам. Вся наша небольшая группа испытала эффект «вау». Мы заранее не готовились и ничего не читали, чтобы наши впечатления не затирались завышенными ожиданиями!
Сразу телефоном Светланы поделились с друзьями.
Светлана четко расставляет акценты, тайминг выстраивает под шоу, на которые можно попасть в Макао. Рассказывает интересно и увлекательно, учитывая предпочтения гостей!

100% рекомендация

Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!+5
Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
Сложно собрать все эмоции и слова, чтобы описать этот день!
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Всего 19 отзывов в Макао

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Макао

Самые популярные экскурсии в Макао
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас;
  2. Макао: увидеть и полюбить;
  3. Макао на автомобиле: от Старого города до Котая;
  4. Билет на колесо обозрения Golden Reel в здании Studio City Макао;
  5. Билет на смотровую башню Макао: 223 метра над уровнем моря.
Сколько стоит экскурсия по Макао в августе 2026
Сейчас в Макао можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 10 до 910. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Готовы ли вы к приключению в Макао? Наши экскурсии из Гонконга обеспечат вам легкий доступ и полное погружение в культуру этого уникального города. Бронируйте сейчас и начните свое путешествие с экспертами!