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все нюансы. Экскурсия легкая и интересная, не перегружена. Во время экскурсии попробовали местные сладости и зашли в кофейню. Светлана погуляла с ребенком по ТЦ пока мы зашли в казино, за это отдельное спасибо, тк мы даже не рассчитывали на это, порекомендовала Тц для шопинга. Маршрут построен отлично. От экскурсии самые положительные впечатления. Еще раз СПАСИБО!