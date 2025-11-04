Макао — некогда португальская колония, а сегодня крупный финансовый центр, известный своими торговыми операциями, банковской системой и игорным бизнесом — способен удивить даже искушенных путешественников. Здесь всё пронизано духом древности и ультрасовременным вайбом. Я покажу вам места с невероятной архитектурой, ярким прошлым и превосходной кухней. А ещё подскажу, где в городе самые крутые казино.
Исторический центр Макао объединяет уникальные для Азии древние португальские памятники. Все они соединены между собой первозданными узкими улочками и площадями. Образцы европейской архитектуры, китайские архитектурные формы — и здесь же поражающие своим шиком и размахом, архитектурой и гигантизмом казино! Чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, будем гулять по городу вместе!
- Начнём с Сенатской площади — это самая красивая и нарядная площадь в городе, а также исторический центр политической власти
- Пройдя несколько ярких кварталов, зайдем в церковь святого Доминика 17 века
- Далее проследуем через улицу, где можно бесплатно попробовать и купить местные печеньки, колбасу, мороженое, пирожные и другие вкусности
- Выйдем к топовому символу города — развалинам храма Святого Петра. Его сохранившийся фасад до сих пор впечатляет и является визитной карточкой города.
- Затем мы поднимемся на крепость Монте Форте — оборонительный форпост со старыми пушками и очень интересным этнографическим музеем
- После этого спустимся на одну из романтичных инстаграмных улиц, пройдёмся пёстрыми улочками с кофейнями, сувенирными и антикварными магазинами, возьмём такси и поедем к самым грандиозным казино. Венецианское, парижское, лондонское, Сity of Dreams и многие другие — своим размахом они напомнят вам Диснейленд, только круче!
- В городе будут две короткие поездки на такси. Проезд стоит около 100 HKD за 4 человек. Также можно проехать на автобусе (от казино) по определённому маршруту
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Каждый последующий — $65
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 19% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Макао
Провёл экскурсии для 702 туристов
Я живу в Гонконге уже более 11 лет, прекрасно знаю город и природные объекты, острова. Интересуюсь историей, религиями, духовными учениями. В отличной физической форме и могу выдержать темп любого путешественника.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
4 ноя 2025
Экскурсия понравилась, все емко и основное, как просили! Евгений помог с билетами на паром в один конец бесплатно получить, саму экскурсию провел тчательно, рекомендуем!
Татьяна
11 окт 2025
Спасибо огромное, Евгений! Узнали что Евгений на трипстере давно, но его аккаунт удалил данный сайт! Жаль. Для людей, которые не знают город, Евгений- находка! Однозначно рекомендую! Весь Макао посмотрели, исторический центр и новый! Подсказал, порекомендовал, как комфортнее или дешевле! Очень лояльный подход к нашим предпочтениям! Всегда был вариант выбрать! И кому нужно казино- этот человек асс!
