Экскурсия по Макао пройдет на полуострове - в атмосферной исторической части города, а также на острове 🏝️ - в шикарной обстановке казино, отелей и магазинов. Я Александр, ваш гид по Макао покажу вам самое лучшее, что стоит увидеть в Макао

Программа:

Экскурсия по удивительному отелю Venetian с каналами и гондолами

полчаса в китайском казино

Рядом небольшая туристическая деревушка

обед в китайском ресторане

Историческая часть города:

Руины Собора Святого Павла

Старая Крепость

Атмосферные улочки

Маяк Гийя