Экскурсия по Макао пройдет на полуострове - в атмосферной исторической части города, а также на острове 🏝️ - в шикарной обстановке казино, отелей и магазинов. Я Александр, ваш гид по Макао покажу вам самое лучшее, что стоит увидеть в Макао
Программа:
Экскурсия по удивительному отелю Venetian с каналами и гондолами
полчаса в китайском казино
Рядом небольшая туристическая деревушка
обед в китайском ресторане
Историческая часть города:
Руины Собора Святого Павла
Старая Крепость
Атмосферные улочки
Маяк Гийя