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Обзорная экскурсия по Макао с русским гидом

Александр Ю.
Александр Ю. – Гид из Макао
Обзорная экскурсия по Макао с русским гидом
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • $200 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Макао с русским гидом
Обзорная экскурсия по Макао с русским гидом

Что вы увидите

  • ОтельVenetian
  • туристическая деревушка
  • китайский ресторан
  • Историческая часть города:
  • Руины Собора Святого Павла
  • Старая Крепость
  • Атмосферные улочки
  • Маяк Гийя
Экскурсия по Макао пройдет на полуострове - в атмосферной исторической части города, а также на острове 🏝️ - в шикарной обстановке казино, отелей и магазинов. Я Александр, ваш гид по Макао покажу вам самое лучшее, что стоит увидеть в Макао

Программа:

    Экскурсия по удивительному отелю Venetian с каналами и гондолами
    полчаса в китайском казино
    Рядом небольшая туристическая деревушка
    обед в китайском ресторане

    Историческая часть города:

      Руины Собора Святого Павла
      Старая Крепость
      Атмосферные улочки
      Маяк Гийя
      Что входит
      • сопровождение тургида 8 часов
      Что не входит
      • транспорт
      • билеты
      • питание вам и гиду
      Начало и место завершения
      🚩 Ваш отель, либо аэропорт, паром, граница
      Обзорная экскурсия по Макао с русским гидом
      Обзорная экскурсия по Макао с русским гидом
      Обзорная экскурсия по Макао с русским гидом
      Обзорная экскурсия по Макао с русским гидом
      Обзорная экскурсия по Макао с русским гидом

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Александр Ю.
      Александр Ю.
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