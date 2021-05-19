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Полезная информация о Маньчжурии

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Местное время в Маньчжурии
02:0951
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаМаньчжурия
По-английскиManzhouli
Население города54 808 чел.
АэропортМаньчжоули NZH
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота651 м. от уровня моря

Где находится Маньчжурия на карте

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