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Полезная информация о Наньчане

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Местное время в Наньчане
04:4601
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаНаньчан
По-английскиNanchang
Столица регионаНаньчан является столицей региона
Население города2 357 839 чел.
АэропортНаньчан KHN
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота20 м. от уровня моря

Где находится Наньчан на карте

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Наньчан

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