Полезная информация о Наньнине
Что нужно знать о Наньнине: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Наньнин, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Наньнине
02:1002
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Наньнин
|По-английски
|Nanning
|Столица региона
|Наньнин является столицей региона
|Население города
|803 788 чел.
|Аэропорт
|Наньнин NNG
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|91 м. от уровня моря
Где находится Наньнин на карте
Наньнин
Когда лучше лететь в Наньнин