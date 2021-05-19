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Полезная информация о Наньнине

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Местное время в Наньнине
02:1002
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаНаньнин
По-английскиNanning
Столица регионаНаньнин является столицей региона
Население города803 788 чел.
АэропортНаньнин NNG
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота91 м. от уровня моря

Где находится Наньнин на карте

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Наньнин

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