Откройте для себя красоту Великой китайской стены в Мутяньюй и величие Летнего дворца за один день.
Комфортная поездка на 7-местном автомобиле, русскоязычный гид и отсутствие навязчивых покупок гарантируют насыщенный и приятный отдых.
Описание экскурсии
- Без магазинов и скрытых остановок — только достопримечательности!
- Частный транспорт и профессиональный водитель.
- Русскоязычный гид (по запросу).
Посещение двух главных жемчужин Пекина: Великая китайская стена (Мутяньюй) и Императорский Летний дворец (Ихэюань).
07:30 — Встреча на станции метро Hepingxiqiao, выход B (линия 5).09:00–13:00 — Экскурсия по Великой китайской стене в Мутяньюй (4 часа). Возможность подняться на канатной дороге (за дополнительную плату).14:00–17:00 — Экскурсия в Летний дворец (3 часа). Прогулка по озеру, длинному коридору, знакомство с архитектурой и историей. 17:20 — Проезд мимо университетов Цинхуа и Пекинского. 17:45 — Завершение тура у Олимпийского парка. Возможность сделать фотографии у «Птичьего гнезда» и «Водного куба»
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🏯 Великая китайская стена в Мутяньюй - один из самых живописных и хорошо сохранившихся участков стены, окружённый горами и густыми лесами. Здесь меньше туристов, чем в Бадалин, поэтому вы сможете спокойно прогуляться по стене, насладиться пейзажами и сделать уникальные фотографии
- 🏞 Летний дворец (Ихэюань) - великолепный императорский парк и резиденция династии Цин, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите живописное озеро Куньмин, длинный коридор с изящной росписью, мраморную лодку и пагоды. Это место расскажет о роскошной жизни императоров и гармонии китайского садового искусства
- 🎓 Панорамный проезд мимо Тсинхуа и Пекинского университетов - двух ведущих университетов Китая, которые считаются "китайским Гарвардом" и "китайским Оксфордом"
- 🏟 Олимпийский парк (снаружи) - вы сможете сфотографировать знаменитый "Птичье гнездо" и "Водный куб", символы Олимпиады 2008 года
Что включено
- 🚐 Транспорт на комфортабельном туристическом автобусе с кондиционером. /n👨✈️ Услуги профессионального русскоговорящего гида. /n🎟 Входные билеты: Великая китайская стена (Мутяньюй) и Летний дворец. /n🅿️ Все дорожные сборы, налоги и парковка.
Что не входит в цену
- 💸 Чаевые гиду и водителю (по желанию, ориентир: 30-50 юаней/чел)./n🚡 Канатная дорога или сани на Великой стене (140 юаней/чел, по желанию)./n🚤 Прогулка на лодке по озеру Куньмин в Летнем дворце (40-60 юаней/чел, по желанию)./n🍽 Обед (около 60-100 юаней/чел, оплачивается самостоятельно в ресторане у подножия стены).
Место начала и завершения?
Станция метро Hepingxiqiao (линия 5), выход B
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Тур проводится при любой погоде, пожалуйста, подготовьтесь к возможным изменениям
- Рекомендуется удобная обувь и одежда для ходьбы по горным тропам
- В теплое время года обязательно возьмите с собой воду, головной убор и солнцезащитный крем
- В холодное время года рекомендуется теплая одежда и перчатки
- Тур не подходит для людей с ограниченной подвижностью (много ступенек и подъемов)
- Время в программе ориентировочное и может меняться в зависимости от ситуации на дороге и количества туристов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.