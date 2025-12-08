Когда: 07:30 — Встреча на станции метро Hepingxiqiao, выход B (линия 5).09:00–13:00 — Экскурсия по Великой китайской стене в Мутяньюй (4 часа). Возможность подняться на канатной дороге (за дополнительную плату).14:00–17:00 — Экскурсия в Летний дворец (3 часа). Прогулка по озеру, длинному коридору, знакомство с архитектурой и историей. 17:20 — Проезд мимо университетов Цинхуа и Пекинского. 17:45 — Завершение тура у Олимпийского парка. Возможность сделать фотографии у «Птичьего гнезда» и «Водного куба»

Экскурсия длится около 10 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала