7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пекин - парк Тяньюньшань, стеклянная дорога
Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 августа 2024Отличная экскурсия, приятный, вежливый гид. Алексей говорит и на китайском, и на русском. Удобный, комфортный автомобиль.
- ООлег29 июля 2024Отличная экскурсия, а ресторан, где мы ели утку, просто супер!!!
- ААндрей23 июля 2024Больше спасибо нашему гиду Василию и организатору Софье. Экскурсия очень интересная, Василий - замечательный гид, веселый, доброжелательный и внимательный. Помог нам купить билеты, обойти длинные очереди, решить разные бытовые вопросы. Без гида наша поездка бы намного более сложной. Очень рекомендуем.
- ССтепан20 июля 2024Спасибо за отличную экскурсию! Алексей отличный гид! Интересно рассказывает и очень много знает. Автомобиль очень удобный для экскурсий с маленькими детьми.
- ЭЭльвира13 июля 2024Хочу выразить благодарность гиду Василию за организацию прекрасной экскурсии на один из самых красивых участков Китайской стены Мутягьюй. У нас
- ААнастасия30 июня 2024Перед экскурсией были некоторые вопросы, организатор быстро отвечала на них. Экскурсия прошла отлично, даже заехали еще в дополнительно место, хотя в графике его не было. Все супер. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Однодневные»
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