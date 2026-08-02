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Ван - очень доброжилательный и веселый гид, рассказывал по дороге много интересной информации. Дорога и туда и назад с ним пролетела незаметно!

Времени было для прогулки по стене достаточно. Назад можно было уехать любым трансфером этой компании. По мере наполнения автобуса.

Обед шикарный за эти деньги! Правда!

Да, вы в центре города поедите за 50, но всего 1-2 блюда. У подножия стены один сендвич стоит 40-50, а тут огромный шведский стол, где вы можете сразу попробовать всю национальную кухню сразу! Большой выбор на любой вкус, и вегетарианцам много всего, и мясоедам. А ещё фрукты, сладости и напитки!

Отличное предложение, считаю, что это лучшее, что можно было найти!

Всем рекомендую