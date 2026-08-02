Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортно доехать до отеля, по пути посетить знаковые места и насладиться чайной церемонией
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
от $345 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
Завтра в 11:30
11 авг в 08:00
от $368 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
Парк Цзиншань, Летний дворец, чайная церемония и многое другое - за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
Сегодня в 16:30
Завтра в 18:00
от $380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Проехать по городу на комфортабельном минивэне, открывая богатую историю и культуру Китая
Завтра в 17:00
10 авг в 16:00
от $438 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
Посетить город на воде, попробовать Те Гуань Инь и узнать, почему чай - это медитация
Начало: У отеля Legendale Hotel Beijing
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая стена Китая: участок Мутяньюй + традиционное чаепитие
Познать Китай через историю, традиции и кулинарию
Начало: Пекинской отель в пределах четвертого кольца
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Откройте для себя величие Великой Китайской стены и насладитесь чайной церемонией. Уникальный опыт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам императоров в Пекине
Окунуться в ушедшие эпохи, узнать больше о китайских правителях и увидеть всё самое интересное
18 авг в 08:00
20 авг в 08:30
от $319 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Сегодня в 12:30
Завтра в 16:00
от $330 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Must-see Пекина: Великая Китайская стена + чайная церемония
Откройте для себя Великую Китайскую стену и насладитесь традиционной чайной церемонией. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Китая
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
18 авг в 07:00
19 авг в 07:00
от $295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена + Летний дворец Ихэюань - из Пекина
Познакомиться с императорским наследием и гастрономией Поднебесной с гидом-переводчиком
Начало: Возле вашего отеля в городе
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Запретный город и чайная церемония в Пекине
Индивидуальная экскурсия по Запретному городу и чайная церемония в Пекине. Узнайте о культуре и истории Китая, попробуйте лучшие сорта чая
Начало: Туристическую отель
Завтра в 11:30
11 авг в 08:00
от $260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Губэй + Симатай: город на воде и участок Китайской стены
Отправиться в невероятно живописное путешествие 2 в 1
Начало: В городе
12 авг в 07:00
16 авг в 07:00
от $360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин. Аутентично
Путешествие по Пекину откроет вам сердце Китая. Исследуйте исторические места и погрузитесь в традиции чаепития, наслаждаясь уникальной атмосферой
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $328 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Пекин: панды, чайная церемония, Великая Китайская стена и пекинская утка
Однодневный марафон по истории, природе и кулинарии Китая
Начало: По месту вашего проживания в Пекине
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
от $320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена - участок Мутяньюй
Мутяньюй - самый длинный участок Великой Китайской стены, всего в 73 км от Пекина. Увлекательная экскурсия с гидом, подъем на фуникулёре и спуск на санях
Начало: В отеле
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
от $290 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое аутентичное в Пекине
Парк Цзиншань, чайная церемония, Китайская стена и акробаты
Начало: Ваш Отель в центре
Сегодня в 16:30
Завтра в 01:00
от $258
$286 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля (внутри 5 колец)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворцовые интриги и жизнь в пекинском Запретном городе
Узнать о человеческих страстях императоров, придворных тайнах и соблазнах абсолютной власти
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $260 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане
Путешествие к стеклянному мосту в Тяньюньшане - это возможность насладиться природой и комфортом поездки. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$99 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЭкскурсия по центральной оси Пекина
Погрузитесь в историю Пекина, посетив ключевые достопримечательности, такие как Запретный город и площадь Тяньаньмэнь. Ощутите атмосферу древнего города
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $250 за всё до 4 чел.
Билеты
Вечерний досуг по-пекински
Акробатическое шоу, электромобили и спа-комплекс (есть дополнительные расходы)
Начало: В вашем отеле в Пекине
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин классический и современный
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 16:30
Завтра в 18:30
от $270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Начало: В центре города, по договорённости в аэропорту
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от $320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Тяньаньмэнь
Сегодня в 16:30
Завтра в 18:30
от $240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от $290 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - к Великой стене и городу у воды
Прогулка по участку Симатай и Губэю с посещением чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от $342
$360 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Все прошло замечательно, спасибо большое! Очень симпатичный доброжелательный гид. Очень все интересно и хорошо рассказал. Даже фруктами и напитками угостил!
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А
Дата посещения: 1 авг 2026
Все прошло замечательно. Встретили прямо в аэропорту. Довезли с комфортом до отеля. Там встретил гид. Очень классный и доброжелательный. Сильно помог не только в плане знакомства с городом, но и с разными другими вопросами. Сама экскурсия тоже прошла прекрасно. Спасибо!
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Н
Дата посещения: 17 мая 2026
Нашим гидом была Ирина. Заранее написала в вотс ап, всегда была на связи. Из-за прогнозируемого дождя предложила перенести экскурсию на
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М
Дата посещения: 1 мая 2026
Василий прекрасный гид. Интересно все рассказывал. Посетили чайную церемонию, съездили на китайскую стену и повели экскурсию по самому Пекину. Мы очень довольны, спасибо.
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Ю
Дата посещения: 29 апр 2026
Безумно понравился день . Благодарим Луна ,прекрасно говорит по-русски , с хорошим чувством юмора.
Познакомил с достопримечательностями Пекина ,рассказал историю ,показал
Познакомил с достопримечательностями Пекина ,рассказал историю ,показал
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С
Дата посещения: 20 апр 2026
Были на экскурсии втроем я,жена и дочка 14 лет.
Экскурсия очень хорошо организована,вовремя приехал хороший автомобиль с отличным водителем,экскурсовод Ван Ци
Экскурсия очень хорошо организована,вовремя приехал хороший автомобиль с отличным водителем,экскурсовод Ван Ци
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И
Дата посещения: 24 апр 2026
Это было очень круто!
Мы съездили на участок китайской стены Симатай, там намного меньше людей и более "дикий" участок.
Ездили с гидом
Мы съездили на участок китайской стены Симатай, там намного меньше людей и более "дикий" участок.
Ездили с гидом
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S
Дата посещения: 22 апр 2026
Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне! Все быстро, четко.
Гиды говорят по русски, что было неожиданно для меня и очень приятно.
Ваня
Гиды говорят по русски, что было неожиданно для меня и очень приятно.
Ваня
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Н
Дата посещения: 20 апр 2026
Все прошло отлично! Были на участке мутяньо Олег забрал нас в удобное для нас время, комфортно доехали рассказывая разные истории
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Н
Дата посещения: 13 апр 2026
Всё прошло хорошо.Без всяких опозданий.Автобус удобный и водитель хороший.К гиду тоже замечаний нет.Все объяснчла.
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Всего 6677 отзывов в Пекине
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Ответы на вопросы от путешественников по Пекину
Самые популярные экскурсии в Пекине
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Что посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в августе 2026
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