Все экскурсии в Пекине
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пекине – доступно 24 экскурсии на 2021 год, 122 ⭐ отзыва, цены от $30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пекине почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Китае на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
1ч
$38
за 1 чел.
Шоу Легенда Кунг-Фу в Красном Театре
Вы отправитесь в знаменитый Красный Театр Пекина на шоу Легенда Кунг-Фу
Ежедневно в 19:30
1ч
$44
за 1 чел.
Акробатическое шоу Парящие акробаты в Театре Чаоян
Вы отправитесь на самое известное представление в Китае
ежедневно в 17:00, 19:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
$100
за 1-5 чел.
Познавательный шопинг-тур в Пекине
Услышать историю главных символов китайской культуры и приобрести качественные аутентичные изделия
1ч
$30
за 1 чел.
Пекинская опера в театре Лиюань
Пекинская опера - одна из разновидностей традиционной китайской оперы
ежедневно в 19:30
Индивидуальная экскурсия
6ч
$100
за 1-5 чел.
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
2ч
$83
за 1 чел.
Трансфер в / из аэропорта Пекина
Планируя поездку, помимо билетов на самолет и номера в отеле следует предусмотреть и трансфер из аэропорта...
по договоренности с клиентом
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
$158
за 1-4 чел.
Удивительные окрестности Пекина
Великая Китайская стена, тибетский храм Юнхэгун, Олимпийский стадион и чайная церемония за один день
Индивидуальная экскурсия
7ч
$120
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Пекин
Автомобильно-пешеходная экскурсия с посещением Площади Тяньаньмэнь и Запретного города Гугун с последующей...
ежедневно в 9:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
$150
за 1-4 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Погрузиться в мир китайских легенд на участке стены Цзюйюнгуань и разобраться в тибетском буддизме
Индивидуальная экскурсия
6ч
$110
за 1-5 чел.
Пекин классический и современный
Раскрыть все грани загадочной китайской столицы на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
$110
за 1-5 чел.
Пекин — первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
8ч
$160
за 1-4 чел.
Квинтэссенция Китая
Самый красивый участок Великой Китайской стены, Нефритовый музей, Олимпийский парк и дегустация чая
Индивидуальная экскурсия
3ч
$130
за 1-7 чел.
Пекин. Аутентично!
Роскошный дворец императоров, чайная церемония, история столицы и её главные символы за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
6ч
$150
за 1-4 чел.
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Посетить крупнейший дворцовый комплекс мира, приобщиться к эстетике созерцания и культуре чаепития
Индивидуальная экскурсия
5ч
$150
за 1-4 чел.
Хутуны Пекина — другая сторона города
Погрузиться в традиционный китайский быт и пройти по лабиринтам средневековых кварталов
Индивидуальная экскурсия
6ч
$150
за 1-4 чел.
Музей шелка — таинство изготовления «короля тканей»
Познакомиться с историей древнего китайского промысла и узнать о различных изделиях из шелковой нити
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
$150
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Пекин!
Великая Китайская стена, Олимпийская деревня, музей Нефрита и чайная церемония за один день
Индивидуальная экскурсия
8ч
$128
за 1-3 чел.
Влюбиться в Пекин за один день!
Увидеть, услышать и почувствовать китайскую столицу на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
$250
за 1-8 чел.
Чайная церемония на Великой Китайской стене
Посетить красивейший участок безлюдной Дикой Стены и открыть секреты китайского чая
Индивидуальная экскурсия
9ч
$160
за 1-4 чел.
Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
Подняться на Мутяньюй, самый труднодоступный участок стены, и познакомиться с традициями Поднебесной
Индивидуальная экскурсия
7ч
$170
за 1-4 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Величайшее сооружение человечества, Музей нефрита и Олимпийский парк
Индивидуальная экскурсия
9ч
$160
за 1-5 чел.
Яркий Пекин
Парадная и историчная столица Поднебесной — в однодневной прогулке: дворцы, парки и утка по-пекински
Индивидуальная экскурсия
7ч
$160
за 1-4 чел.
Один день в Пекине!
Императорский Дворец, музей китайского шелка, дегустация чая и Храм Неба
Индивидуальная экскурсия
2ч
$200
за 1-10 чел.
Пекинские хутуны
Прогулка по самому аутентичному району города
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Пекина»
- Отзыв на: Один день в Пекине!ТТатьяна17 июня 2021Евгений - прекрасный человек и экскурсовод! Мы провели с ним незабываемый день, узнали много нового про Пекин, замучали его своими вопросами, на которые у Жени всегда находился ответ. А благодаря его ценным советам куда ещё сходить и где побывать - мы смогли интересно и насыщенно провести остаток дней в Пекине. Рекомендуем от души Женю и его экскурсии
- Отзыв на: Пекин классический и современныйММарина3 февраля 2020Софья - прекрасный гид, несмотря на сложную ситуацию в Пекине, связанную с эпидемией, она смогла показать нам этот удивительный город так, что нам очень хочется вернуться. И, конечно, в следующей поездке нашим гидом, да и водителем, будет только Софья. Спасибо!
- ВВячеслав26 января 2020Великолепно. Нашим гидом был Андрей. Мы просили индивидуализировать экскурсию под наши потребности. Немного изменилась цена, но мы увидели многое и лучшее, Андрей даже добавил время, чтобы мы попали на чайную церемонию, Нефритовый завод Великая стена Запретный город Пекинская утка Чайная церемония Трансфер в аэропорт Всё было просто чудесно и восхитительно. Мы были в субботу, китайцев больше, чем обычно, очереди — но: Андрей с аккредитацией проводил нас без очереди. Готовьтесь к расстояниям: покорение стены в практически вертикальном режиме нелегкое испытание; площадь Тяньаньмэнь с Запретным городом — это километры пути. Утка очень сытная. Чай — космический, но цена тоже космос. Поэтому получите впечатление от вкуса церемонии! И один точно купите себе. Дополню; настроение от встречи сразу было прекрасным, потому что Андрей прибыл на комфортабельном аккуратном автомобиле. Рекомендуем всем и каждому!
- Отзыв на: Квинтэссенция КитаяИИрина25 января 2020Отличная экскурсия, все понравилось Гид приятный и добрый человек
- Отзыв на: Добро пожаловать в Пекин!ТТатьяна23 января 2020Анна разговаривает на очень хорошем русском. Все было вовремя, дополнительно Анна по ходу нашего дня помогла с организацией мобильной связи (заехали и купили сим карту), купили подарки в чайном магазине, заехали в массажный салон. Мы остались довольны тем, что взяли гида, а не поехала везде самостоятельно. Но нужно отметить, что Анна это не экскурсовод в нашем классическом понимании. Никакой экскурсии с рассказом об исторических событиях с датами и достопримечательностях у нас не было. Анна скорее координатор, который быстро сориентирует Вас, подскажет самые правильные места, маршруты. Это удобно для первого дня пребывания в Пекине. Анна рассказывает общее о традициях, современных особенностях города, правилах, сопровождает Вас по Вашему маршруту, решая по ходу возникающие вопросы.
- Отзыв на: Яркий ПекинТТатьяна23 января 2020Лиза превосходно выстроила маршрут, день получился очень интересным и насыщенным. Мы успели посмотреть даже больше запланированного. Лиза хорошо разговаривает на русском. Очень внимательная, хочет дать как можно больше информации о стране и городе. Мы провели замечательный день. Искренне рекомендую Лизу.
- ДДарья20 января 2020Экскурсовод Женя забрал нас от отеля на машине и повез к Китайской стене. По пути он рассказывал об истории Китая, самой стене и отвечал на наши вопросы. Он хорошо владеет русским языком, знает много интересных фактов и информации. Так что претензий к гиду никаких, только к маршруту. Помимо Китайской стены нас привезли в Нефритовый музей, где работник музея в течении 10-15 минут рассказывал о свойствах минерала и его обработке, а потом пытался продать нам изделия из нефрита. Примерно тоже самое было на чайной церемонии: 15 минут сама церемония, а потом предлагают тебе товар по завышенным ценам. В Олимпийский парк мы даже не зашли, посмотрели на него сверху с моста.
- Отзыв на: Пекин — первое знакомствоШШакира19 января 2020Благодарю Софью, за чудесную экскурсию. Клиентоориентированность 100%. На ходу попросила поменять план поездок. Софья очень быстро и положительно отреагировала и реализовала все мои планы в жизнь. Отличный водитель к тому же. Пока едем с одного пункта в другой, старается показать ещё что-то на пути, замедляя темп вождения возле интересных мест.
- Отзыв на: Пекин — первое знакомствоЕЕкатерина14 января 2020Замечательный гид и хороший человек. Рекомендую всем. Прекрасно и увлекательно провела время. Спасибо
- Отзыв на: Пекин классический и современныйЕЕкатерина9 января 2020Софья хорошо говорит по-русски, всё понятно, рассказывает интересно, многое знает о своей стране. Экскурсия понравилась, рекомендую!