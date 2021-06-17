Отзыв на: Один день в Пекине! Т Татьяна 5 Евгений - прекрасный человек и экскурсовод! Мы провели с ним незабываемый день, узнали много нового про Пекин, замучали его своими вопросами, на которые у Жени всегда находился ответ. А благодаря его ценным советам куда ещё сходить и где побывать - мы смогли интересно и насыщенно провести остаток дней в Пекине. Рекомендуем от души Женю и его экскурсии

Отзыв на: Пекин классический и современный М Марина 4 Софья - прекрасный гид, несмотря на сложную ситуацию в Пекине, связанную с эпидемией, она смогла показать нам этот удивительный город так, что нам очень хочется вернуться. И, конечно, в следующей поездке нашим гидом, да и водителем, будет только Софья. Спасибо!

Отзыв на: Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной В Вячеслав 5 Великолепно. Нашим гидом был Андрей. Мы просили индивидуализировать экскурсию под наши потребности. Немного изменилась цена, но мы увидели многое и лучшее, Андрей даже добавил время, чтобы мы попали на чайную церемонию, Нефритовый завод Великая стена Запретный город Пекинская утка Чайная церемония Трансфер в аэропорт Всё было просто чудесно и восхитительно. Мы были в субботу, китайцев больше, чем обычно, очереди — но: Андрей с аккредитацией проводил нас без очереди. Готовьтесь к расстояниям: покорение стены в практически вертикальном режиме нелегкое испытание; площадь Тяньаньмэнь с Запретным городом — это километры пути. Утка очень сытная. Чай — космический, но цена тоже космос. Поэтому получите впечатление от вкуса церемонии! И один точно купите себе. Дополню; настроение от встречи сразу было прекрасным, потому что Андрей прибыл на комфортабельном аккуратном автомобиле. Рекомендуем всем и каждому!

Отзыв на: Квинтэссенция Китая И Ирина 5 Отличная экскурсия, все понравилось Гид приятный и добрый человек

Отзыв на: Добро пожаловать в Пекин! Т Татьяна 4 Анна разговаривает на очень хорошем русском. Все было вовремя, дополнительно Анна по ходу нашего дня помогла с организацией мобильной связи (заехали и купили сим карту), купили подарки в чайном магазине, заехали в массажный салон. Мы остались довольны тем, что взяли гида, а не поехала везде самостоятельно. Но нужно отметить, что Анна это не экскурсовод в нашем классическом понимании. Никакой экскурсии с рассказом об исторических событиях с датами и достопримечательностях у нас не было. Анна скорее координатор, который быстро сориентирует Вас, подскажет самые правильные места, маршруты. Это удобно для первого дня пребывания в Пекине. Анна рассказывает общее о традициях, современных особенностях города, правилах, сопровождает Вас по Вашему маршруту, решая по ходу возникающие вопросы.

Отзыв на: Яркий Пекин Т Татьяна 5 Лиза превосходно выстроила маршрут, день получился очень интересным и насыщенным. Мы успели посмотреть даже больше запланированного. Лиза хорошо разговаривает на русском. Очень внимательная, хочет дать как можно больше информации о стране и городе. Мы провели замечательный день. Искренне рекомендую Лизу.

Отзыв на: Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной Д Дарья 5 Экскурсовод Женя забрал нас от отеля на машине и повез к Китайской стене. По пути он рассказывал об истории Китая, самой стене и отвечал на наши вопросы. Он хорошо владеет русским языком, знает много интересных фактов и информации. Так что претензий к гиду никаких, только к маршруту. Помимо Китайской стены нас привезли в Нефритовый музей, где работник музея в течении 10-15 минут рассказывал о свойствах минерала и его обработке, а потом пытался продать нам изделия из нефрита. Примерно тоже самое было на чайной церемонии: 15 минут сама церемония, а потом предлагают тебе товар по завышенным ценам. В Олимпийский парк мы даже не зашли, посмотрели на него сверху с моста.

Отзыв на: Пекин — первое знакомство Ш Шакира 5 Благодарю Софью, за чудесную экскурсию. Клиентоориентированность 100%. На ходу попросила поменять план поездок. Софья очень быстро и положительно отреагировала и реализовала все мои планы в жизнь. Отличный водитель к тому же. Пока едем с одного пункта в другой, старается показать ещё что-то на пути, замедляя темп вождения возле интересных мест.

Отзыв на: Пекин — первое знакомство Е Екатерина 5 Замечательный гид и хороший человек. Рекомендую всем. Прекрасно и увлекательно провела время. Спасибо