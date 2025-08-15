Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин：Полудневная экскурсия по Запретному городу и музею сокровищ
Начало: Станция метро «Jinyu Hutong», линия 8, выход C (во...
5 окт в 08:30
7 окт в 08:30
$540 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
【Великая Китайская стена Бадалин】Однодневный тур (частный тур, русскоязычный гид)
Начало: Станция метро Бэйтучэн (Beitucheng), выход C, лини...
Завтра в 10:00
5 окт в 10:00
$666.90
$741 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
【Mutianyu Great Wall】 One Day Tour
Начало: Место сбора: Станция метро Хэпинсицяо (Hepingxiqia...
Завтра в 10:00
5 окт в 10:00
$703.90
$741 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
【Mutianyu Great Wall & Summer Palace】 Один день
Начало: Станция метро Hepingxiqiao (линия 5), выход B
Завтра в 07:30
5 окт в 07:30
$759.10
$799 за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
Великая Китайская стена, чайная церемония и Золотой дворец
Пройти по легендарной стене, попробовать чай и узнать об учении знаменитого философа - из Пекина
Начало: У метро DENGSHIKOU
9 окт в 08:45
11 окт в 10:30
$85 за человека
-
5%
Билеты
Запретный город Гугун и Музей императорских сокровищ (билеты включены)
Отправиться туда, куда простым смертным вход был запрещён, - туда, где жили правители Поднебесной
Начало: На станции метро Jinyu Hutong
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:30
5 окт в 08:30
7 окт в 08:30
$313
$329 за билет
