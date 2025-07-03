Великий Китай: Пекин - Сиань - Чжанцзяцзе - Фэнхуан - Гуйлинь - Яншо - Хайнань

От глубин истории к вершинам гор
Описание тура

От глубин истории к вершинам гор, от древних площадей к тропическому солнцу - это путешествие, которое вы будете вспоминать долгие годы.

Откройте для себя волшебство Китая с нашим эксклюзивным туром!

Путешествие начнется в сердце Поднебесной - Пекине.

Почувствуйте величие Запретного города, полюбуйтесь на милейших панд, побродите по великой Китайской стене и погрузитесь в мир традиционной китайской культуры. Вкуснейшая утки по-пекински и незабываемые впечатления гарантированы!

Далее - Сиань, город с тысячелетней историей!

Исследуйте терракотовых воинов и почувствуйте дыхание древности, попробуйте аутентичные блюда местной кухни и насладитесь завораживающими ночными видами.

Приготовьтесь к захватывающему дух зрелищу - Чжанцзяцзе!

Потрясающие горные пейзажи и величественные столбы из песчаника, вдохновившие создателей Аватара. Поднимитесь на фуникулерах, пройдите по стеклянным мостам и испытайте адреналин от невероятных видов!

Затем - очаровательный Фэнхуан, город-сказка на берегу реки.

Узкие улочки, древние дома, многочисленные мосты и удивительный колорит минувших веков подарят вам незабываемые фото и эмоции. Прогулки вдоль реки, аромат специй и вкус настоящего китайского чая - это Фэнхуан!

Дальше путь лежит в Гуйлинь и Яншо - жемчужины южного Китая.

Реки, скалы причудливых форм, рисовые террасы - всё это создаёт неповторимый и живописный пейзаж. Проплывите на лодке по реке Ли, полюбуйтесь каменными столбами и почувствуйте умиротворение в этих живописных местах.

И наконец - Хайнань!

Райский остров с белоснежными пляжами, ласковым морем и тропической растительностью. Отдохните на берегу моря, поплавайте с маской и трубкой, попробуйте свежие морепродукты и насладитесь закатами, которые станут кульминацией вашего невероятного путешествия!

Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть настоящий Китай, его историю и культуру, почувствовать его дух и собрать незабываемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.

Программа тура по дням

1 день

Императорский ужин и первое знакомство (Пекин)

Никакой усталости от перелета, только предвкушение! Вы прибываете в Пекин, и мы сразу же погружаем вас в атмосферу. После комфортного размещения в отеле и короткого отдыха, мы отправимся на вечернюю прогулку. Огни современного города сменяются уютными переулками, и наконец - кульминация вечера. Мы приглашаем вас на ужин в один из лучших ресторанов Пекина, чтобы попробовать легендарную пекинскую утку. Хрустящая карамелизированная кожа, тонкие блинчики и сладкий соус - гастрономический оргазм служит идеальным началом вашего отпуска.

2 день

По следам Сынов Неба (Пекин)

Сегодня вы не просто турист, вы - исследователь. Мы пройдем через Врата Небесного Спокойствия в самое сердце Китая - Запретный город. Представьте, как здесь ступали императоры и евнухи, шептались наложницы и решались судьбы мира. А затем поднимемся на холм в парке Цзиншань, чтобы увидеть эту пурпурную магию с высоты птичьего полета.

После обеда мы сменим величие на покой: насладимся отражением Белой пагоды в водах императорского парка Бэйхай. А чтобы добавить нотку умиления, заглянем в гости к большим и малым пандам в Пекинский зоопарк - эти милые создания никого не оставят равнодушными. Завершим день в лабиринтах старинных хутунов (традиционных переулков) и на шумной улице Ванфуцзин, где можно попробовать всё - от традиционной еды до жареных скорпионов на палочке.

3 день

Восхождение на Стену (Пекин)

Сегодня мы встанем пораньше, чтобы успеть к тому самому моменту, когда туман стелется у подножия Великой Китайской стены. Мы выберем один из самых живописных, нетуристических участков, где вы сможете почувствовать себя настоящим воином династии Мин. Это место, где дух захватывает не только от высоты и крутых ступеней, но и от величия истории. Вечером - перелет в древнюю столицу, город Сиань, где завтра нас ждет еще одна встреча с вечностью.

4 день

Армия, спящая 2000 лет (Сиань)

Вы когда-нибудь стояли перед 8-тысячной армией, глядящей на вас с каменным спокойствием? Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди - это не просто достопримечательность, это портал в прошлое. Каждый воин уникален, и кажется, что вот-вот они оживут.

Вернувшись в город, мы поднимемся на древнюю Городскую стену, по которой можно пройтись, любуясь невероятными видами. Услышим перезвоны Колокольной и Барабанной башен, а затем нырнем в ароматный и шумный рай для гурманов - в Мусульманском квартале вас ждет настоящий пир вкусов. Вечером - перелет в Чжанцзяцзе, в гости к летающим горам.

5 день

Парк Аватар (Чжанцзяцзе)

Представьте себя на Пандоре. Гигантские столбы из песчаника, уходящие в небо, утопают в зелени и тумане. Мы проведем этот день в Национальном парке Чжанцзяцзе, исследуя не только главные смотровые площадки, но и те тропы, куда не водят стандартные группы. Воздух здесь пьянит, а виды заставляют сердце биться чаще. Это место, где природа доказывает, что она - лучший художник и скульптор.

6 день

Врата в Небеса (Чжанцзяцзе)

Сегодня нас ждет вызов и награда. Мы поднимемся к знаменитой горе Тяньмэнь по одной из самой длинной канатной дороге в мире. 999 ступеней ведут к гигантской арке в скале - Небесным вратам. А для тех, кто любит щекотать нервы, у нас прогулка по прозрачному стеклянному мосту, парящему над пропастью. Это настоящий экстрим и эстетика в одном флаконе. Вечером - поезд в сказочный Фэнхуан.

7 день

Древний город на воде (Фэнхуан)

Фэнхуан встречает нас тишиной и умиротворением. Это настоящая Венеция в китайском стиле. Деревянные дома на сваях, нависающие над изумрудной водой, каменные мостики и уютные улочки. Мы сядем в местную лодку и не спеша поплывем по каналам, слушая плеск воды и наблюдая за жизнью этого древнего города, который почти не изменился за последние столетия.

8 день

Первое знакомство с городом (Гуйлинь)

Утром мы прибываем на поезде в Гуйлинь - город, который считается одним из самых живописных в Китае. После размещения в отеле и короткого отдыха отправляемся на неспешную прогулку.

Вы почувствуете атмосферу этого места: карстовые горы вырастают прямо среди городских кварталов, а река Ли несет свои воды через весь город. Мы пройдем по набережной, подышим воздухом и настроимся на завтрашнее путешествие.

Вечером - свободное время. Можно отдохнуть после переезда или самостоятельно исследовать вечерний Гуйлинь с его огнями и уютными улочками.

9 день

Круиз по реке Ли (Яншо)

Сегодня нас ждет главная жемчужина этого региона. Мы отправляемся в круиз по реке Ли на комфортабельном 4-звездочном корабле.

Представьте: четыре часа вы плывете между карстовыми пиками, поросшими зеленью, которые уходят прямо в небо. Бамбуковые рощи склоняются к воде, рыбацкие лодки покачиваются на волнах, а пейзажи вокруг словно сошли с древних китайских свитков.

Мы прибываем в Яншо - колоритный городок, который обожают путешественники. Здесь мы прогуляемся по его узким улочкам, заглянем на рынки и вдохнем атмосферу свободы и творчества.

А завершится этот день красочным вечерним шоу - грандиозным представлением на воде на фоне реальных карстовых гор. Это будет магическое зрелище, которое останется в памяти навсегда.

После шоу мы вернемся в отель в Гуйлине.

10 день

Искусство рисовых террас (Гуйлинь)

Сегодня мы покинем город, чтобы увидеть рисовые террасы Лунцзи (Спина дракона). Местные жители - веками вырезали эти ступени в горах. В зависимости от сезона они сияют изумрудной зеленью, золотом или зеркалами воды. Мы заедем в настоящую деревню, попробуем домашнюю еду и прикоснемся к культуре, которая живет здесь сотни лет.

11 день

Райский релакс (Хайнань)

После активных путешествий вы заслужили настоящий праздник лени. Перелет на остров Хайнань - и вы оказываетесь в тропическом раю. Белый песок, ласковое море, кокосы и полное ничегонеделание. Четыре полных дня в отеле у моря, чтобы переварить впечатления, набраться сил и просто побыть в моменте. Хотите спа - пожалуйста, хотите искупаться в бассейне с видом на море - ради бога. Это ваше время.

12 день

В ритме волн (Хайнань)

Первое утро на Хайнане - особенное. Вы просыпаетесь не от будильника, а от шума прибоя и понимаете: время больше не властно над вами.

Сегодняшний день создан для того, чтобы сбросить скорость до нуля. После завтрака можно отправиться к бассейну или сразу занять шезлонг на пляже - выбирать вам. Белый песок здесь мельче сахарной пудры, а бирюзовая вода прогрета солнцем, словно парное молоко.

Мы рекомендуем провести этот день в полном слиянии со стихией: поплавать в ласковом Южно-Китайском море, пройтись босиком по кромке прибоя, собирая редкие кораллы и ракушки, или просто лечь под пальму с книгой, которой вы давно хотели заняться.

13 день

Сафари за впечатлениями (Хайнань)

Вы уже выспались и накупались, но тропический остров манит исследовать свои влажные джунгли? Сегодня - день легких открытий для тех, кто не может сидеть на месте.

В этот день можно отправиться на прогулку за пределы отеля. Хайнань знаменит не только пляжами, но и своей первозданной природой. Мы советуем исследовать окрестности: заглянуть в кокосовую рощу, где эти орехи растут буквально на каждом шагу, или отправиться в ботанический сад, чтобы увидеть, как растут манго, папайя и кофе.

Вернувшись на пляж к обеду, вы почувствуете приятный контраст: после прогулки по жаре окунуться в прохладную воду - особое наслаждение. Вторую половину дня можно посвятить Spa-процедурам - ведь Хайнань славится своей оздоровительной медициной и массажами. Тайский или классический массаж снимут остатки усталости от активной части путешествия.

А вечером обязательно выйдите на берег встретить закат.

14 день

Прощание с раем (Хайнань)

Ваш последний полный день на острове. Это день, когда хочется замедлить время и вобрать в себя как можно больше солнца, воздуха и свободы.

Проснитесь пораньше, чтобы увидеть, как солнце золотит верхушки пальм, и выпейте утренний кофе прямо на песке. Сегодня мы предлагаем не строить планов, а позволить дню вести вас. Вы можете просто растянуться на лежаке и слушать свой плейлист, можете устроить заплыв наперегонки с волнами или заказать коктейль прямо в воду - здесь это возможно.

Этот день - для осознанного ничегонеделания. Для долгих обедов с морепродуктами на террасе с видом на море. Для медитативных прогулок по берегу, когда ноги сами несут вас вдоль линии прибоя.

А вечером, когда на пляж опустятся сумерки и зажгутся фонари, вы поймете: Хайнань стал для вас не просто точкой на карте, а местом силы, куда обязательно захочется вернуться.

15 день

Возвращение домой

Завтрак, финальные объятия с морем, сборы. Трансфер в аэропорт и вылет домой - с кожей, пахнущей солью, и сердцем, полным Китая.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт (3 внутренних перелёта+багаж, 3 скоростных поезда)
  • Проживание в 2-х местных номерах (отели 4-5)
  • Завтраки в каждом отеле, пекинская утка, обед на круизе
  • Трансферы по всему маршруту (такси)
  • Вход во все достопримечательности, развлечения по программе, а также канатные дороги, лифты, фуникулеры, лодки
  • Местные гиды (Пекин, Сиань, Чжанцзяцзе, Фэнхуан Гуйлинь)
  • Страховка на 14 дней
  • Сим-карта с интернетом
  • Организация путешествия (от покупки билета до вещей в рюкзаке)
  • Сопровождение и помощь на всём маршруте
  • Информационная подготовка каждого путешественника до начала путешествия (список необходимых вещей, информация о стране и её нюансах)
Что не входит в цену
  • Авиабилет Москва-Пекин Хайнань-Москва от 50,000 руб
  • Питание, личные расходы (400$)
О чём нужно знать до поездки

Как происходит подготовка к путешествию?

Подготовка к путешествию начинается за два месяца до его начала.

В этот период все участники должны прислать предоплату и фотографии своих паспортов.

Мы бронируем отели, оформляем страховку и приобретаем билеты на поезда и самолеты. После этого создаётся чат в Whatsapp, где мы отчитываемся о проделанной работе.

За три недели до начала тура тур-лидер отправляет в чат информационную памятку. В ней указываются место встречи, рекомендуемый список вещей, необходимые мобильные приложения и прочее.

Мы внимательно следим за появлением выгодных билетов на самолет для каждого тура и сразу же оповещаем об этом всех забронировавших тур.

Пожелания к путешественнику

Стоимость путешествия указана в долларах Сша.

Предоплата происходит в рублях.

Остаток необходимо передать тур-лидеру в день прилета в долларах Сша.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алексей и я специалист по организации уникальных авторских туров. Свыше 11 лет я живу и работаю в странах Юго-Восточной Азии, и за это время я нашел самые захватывающие
и аутентичные места, которыми готов с вами поделиться. Я специализируюсь на создании туров, включающих несколько стран, чтобы вы могли получить максимальное разнообразие за одно путешествие. Благодаря моему опыту в организации путешествий, я гарантирую вам незабываемые эмоции, комфортное путешествие и уникальные впечатления, которые вы больше нигде не найдёте. Доверьтесь моему опыту и я покажу вам мир, который полюбил за все эти годы.

