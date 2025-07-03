Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

От глубин истории к вершинам гор, от древних площадей к тропическому солнцу - это путешествие, которое вы будете вспоминать долгие годы.

Откройте для себя волшебство Китая с нашим эксклюзивным туром!

Путешествие начнется в сердце Поднебесной - Пекине.

Почувствуйте величие Запретного города, полюбуйтесь на милейших панд, побродите по великой Китайской стене и погрузитесь в мир традиционной китайской культуры. Вкуснейшая утки по-пекински и незабываемые впечатления гарантированы!

Далее - Сиань, город с тысячелетней историей!

Исследуйте терракотовых воинов и почувствуйте дыхание древности, попробуйте аутентичные блюда местной кухни и насладитесь завораживающими ночными видами.

Приготовьтесь к захватывающему дух зрелищу - Чжанцзяцзе!

Потрясающие горные пейзажи и величественные столбы из песчаника, вдохновившие создателей Аватара. Поднимитесь на фуникулерах, пройдите по стеклянным мостам и испытайте адреналин от невероятных видов!

Затем - очаровательный Фэнхуан, город-сказка на берегу реки.

Узкие улочки, древние дома, многочисленные мосты и удивительный колорит минувших веков подарят вам незабываемые фото и эмоции. Прогулки вдоль реки, аромат специй и вкус настоящего китайского чая - это Фэнхуан!

Дальше путь лежит в Гуйлинь и Яншо - жемчужины южного Китая.

Реки, скалы причудливых форм, рисовые террасы - всё это создаёт неповторимый и живописный пейзаж. Проплывите на лодке по реке Ли, полюбуйтесь каменными столбами и почувствуйте умиротворение в этих живописных местах.

И наконец - Хайнань!

Райский остров с белоснежными пляжами, ласковым морем и тропической растительностью. Отдохните на берегу моря, поплавайте с маской и трубкой, попробуйте свежие морепродукты и насладитесь закатами, которые станут кульминацией вашего невероятного путешествия!

Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть настоящий Китай, его историю и культуру, почувствовать его дух и собрать незабываемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.