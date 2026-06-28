Релакс-тур на китайские Гавайи - Хайнань с пляжным отдыхом и массажем ног
Отпуск в Санье с проживанием в отеле 4*, а также процедурами и экскурсиям на выбор
Начало: Аэропорт Саньи, 12:00
«тропический сад «Ялонг Бэй» с редкими растениями и водопадами»
9 авг в 12:00
16 авг в 12:00
€690 за человека
Отпуск в мини-группе на Хайнане с отелями 5*, пляжным отдыхом и комфортными экскурсиями
Расслабиться у моря и бассейна, погулять по паркам и смотровым, посетить храм Наньшань
Начало: Аэропорт города Санья, 9:00
«Будем гулять по тропическим джунглям и подвесным мостам, вдыхать горный воздух, наблюдать за животными»
195 000 ₽ за человека
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Великий Китай: Пекин - Сиань - Чжанцзяцзе - Фэнхуан - Гуйлинь - Яншо - Хайнань
От глубин истории к вершинам гор
«Это место, где природа доказывает, что она - лучший художник и скульптор»
10 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
от 273 744 ₽
282 010 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Природа и пейзажи»
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