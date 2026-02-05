более 20 лет, был более чем в 30 странах и пришёл к выводу: важен не стаж, а умение делать путешествия нормальными — без перегруза и выгорания. Я не обещаю «лучшие туры в истории человечества» и просветление на третий день. Зато умею планировать маршруты так, чтобы было интересно, комфортно и по-человечески. Я тревел-блогер и автор видеогайдов по Китаю. С 2011 года – действующий член Русского географического общества. Вожу туры по России и Китаю: Пекин, Сиань, Шанхай, Шаолинь, Гуанчжоу, горы Аватара, Хайнань и другие направления. Мой формат — одна ключевая локация в день, удобные отели, небольшие группы и адекватный темп. Не продаю «15 достопримечательностей за сутки» и не делаю отдых квестом на выживание. Если вам близка такая философия путешествий – нам по пути. Добро пожаловать 🙂