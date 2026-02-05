Отпуск в мини-группе на Хайнане с отелями 5*, пляжным отдыхом и комфортными экскурсиями
Расслабиться у моря и бассейна, погулять по паркам и смотровым, посетить храм Наньшань
Отдыхаем на тропическом острове с комфортом — камерной компанией, без детей и суеты.
Живём на популярных курортах: в оживлённой бухте Дадунхай с водными развлечениями, барами и вечеринками, затем — в Ялонгбэй читать дальшеуменьшить
с фешенебельными отелями, ресторанами высокой кухни и утопающими в цветах улицами. Будет достаточно времени для релакса на пляже или у бассейна и прогулок в своём темпе. Экскурсии вписаны так, чтобы дополнять расслабленный ритм, а не забирать силы.
Насладимся пышной тропической зеленью в парках, полюбуемся морскими панорамами с высоты, понаблюдаем за животными, а также познакомимся с буддийскими святынями — храмом Наньшань и статуей богини Гуаньинь.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Программа тура по дням
1 день
Бухта Дадунхай
Встречу вас у аэропорта и доставлю в отель в бухте Дадунхай. После заселения — отдых у моря или бассейна, восстановление сил и мягкая акклиматизация. При желании можно посетить клинику традиционной китайской медицины, сделать бесплатную диагностику и узнать о процедурах.
2 день
Парк «Олень повернул голову»
В первой половине дня — расслабленный отдых, купание в море или бассейне, прогулки по набережной. Затем отправимся в парк «Олень повернул голову» — одно из самых красивых и фотогеничных мест острова. На закате обойдём смотровые площадки и полюбуемся панорамами залива и города.
3 день
Бухта Ялонг Бэй
Завтракаем и переезжаем в бухту Ялонг Бэй — один из лучших курортов Хайнаня. После заселения в отель покажу, где отдыхать, гулять, есть, делать покупки. Далее — тотальный релакс.
4 день
Нацпарк «Янода»
На весь день едем в нацпарк «Янода», чтобы увидеть другую сторону Хайнаня — зелёную и далёкую от пляжа. Будем гулять по тропическим джунглям и подвесным мостам, вдыхать горный воздух, наблюдать за животными. Вечером вернёмся в отель.
5 день
Свободный день
Никуда не спешим — наслаждаемся курортом.
6 день
Храм Наньшань
Этот день посвятим атмосферному месту силы — храму Наньшань. Увидим буддийские святыни и статую богини Гуаньинь, пройдём по просторной территории и смотровым. К вечеру вернёмся в отель.
7 день
Свободный день
Закрепляем ощущение отпуска — это момент для финального пляжного отдыха или неспешных прогулок.
8 день
Возвращение домой
После освобождения номеров — трансфер к аэропорту и возвращение по домам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
195 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту
Сопровождение организатором-гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Страховка
Помощь в подборе и покупке авиабилетов
Что не входит в цену
Билеты в Санью и обратно в ваш город
Обеды, ужины
1-местное проживание
Место начала и завершения?
Аэропорт города Санья, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Санье
Я — автор, организатор и гид всех своих туров. Редкий случай, когда человек из описания действительно едет с группой, а не появляется только в приветственном письме 😉
Путешествую и организую поездки читать дальшеуменьшить
более 20 лет, был более чем в 30 странах и пришёл к выводу: важен не стаж, а умение делать путешествия нормальными — без перегруза и выгорания.
Я не обещаю «лучшие туры в истории человечества» и просветление на третий день. Зато умею планировать маршруты так, чтобы было интересно, комфортно и по-человечески.
Я тревел-блогер и автор видеогайдов по Китаю. С 2011 года – действующий член Русского географического общества.
Вожу туры по России и Китаю: Пекин, Сиань, Шанхай, Шаолинь, Гуанчжоу, горы Аватара, Хайнань и другие направления.
Мой формат — одна ключевая локация в день, удобные отели, небольшие группы и адекватный темп. Не продаю «15 достопримечательностей за сутки» и не делаю отдых квестом на выживание.
Если вам близка такая философия путешествий – нам по пути. Добро пожаловать 🙂
