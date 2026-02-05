Отпуск в мини-группе на Хайнане с отелями 5*, пляжным отдыхом и комфортными экскурсиями

Расслабиться у моря и бассейна, погулять по паркам и смотровым, посетить храм Наньшань
Отдыхаем на тропическом острове с комфортом — камерной компанией, без детей и суеты.

Живём на популярных курортах: в оживлённой бухте Дадунхай с водными развлечениями, барами и вечеринками, затем — в Ялонгбэй
с фешенебельными отелями, ресторанами высокой кухни и утопающими в цветах улицами. Будет достаточно времени для релакса на пляже или у бассейна и прогулок в своём темпе. Экскурсии вписаны так, чтобы дополнять расслабленный ритм, а не забирать силы.

Насладимся пышной тропической зеленью в парках, полюбуемся морскими панорамами с высоты, понаблюдаем за животными, а также познакомимся с буддийскими святынями — храмом Наньшань и статуей богини Гуаньинь.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Программа тура по дням

1 день

Бухта Дадунхай

Встречу вас у аэропорта и доставлю в отель в бухте Дадунхай. После заселения — отдых у моря или бассейна, восстановление сил и мягкая акклиматизация. При желании можно посетить клинику традиционной китайской медицины, сделать бесплатную диагностику и узнать о процедурах.

2 день

Парк «Олень повернул голову»

В первой половине дня — расслабленный отдых, купание в море или бассейне, прогулки по набережной. Затем отправимся в парк «Олень повернул голову» — одно из самых красивых и фотогеничных мест острова. На закате обойдём смотровые площадки и полюбуемся панорамами залива и города.

3 день

Бухта Ялонг Бэй

Завтракаем и переезжаем в бухту Ялонг Бэй — один из лучших курортов Хайнаня. После заселения в отель покажу, где отдыхать, гулять, есть, делать покупки. Далее — тотальный релакс.

4 день

Нацпарк «Янода»

На весь день едем в нацпарк «Янода», чтобы увидеть другую сторону Хайнаня — зелёную и далёкую от пляжа. Будем гулять по тропическим джунглям и подвесным мостам, вдыхать горный воздух, наблюдать за животными. Вечером вернёмся в отель.

5 день

Свободный день

Никуда не спешим — наслаждаемся курортом.

6 день

Храм Наньшань

Этот день посвятим атмосферному месту силы — храму Наньшань. Увидим буддийские святыни и статую богини Гуаньинь, пройдём по просторной территории и смотровым. К вечеру вернёмся в отель.

7 день

Свободный день

Закрепляем ощущение отпуска — это момент для финального пляжного отдыха или неспешных прогулок.

8 день

Возвращение домой

После освобождения номеров — трансфер к аэропорту и возвращение по домам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник195 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение организатором-гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Страховка
  • Помощь в подборе и покупке авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты в Санью и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание
Место начала и завершения?
Аэропорт города Санья, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — автор, организатор и гид всех своих туров. Редкий случай, когда человек из описания действительно едет с группой, а не появляется только в приветственном письме 😉 Путешествую и организую поездки
более 20 лет, был более чем в 30 странах и пришёл к выводу: важен не стаж, а умение делать путешествия нормальными — без перегруза и выгорания. Я не обещаю «лучшие туры в истории человечества» и просветление на третий день. Зато умею планировать маршруты так, чтобы было интересно, комфортно и по-человечески. Я тревел-блогер и автор видеогайдов по Китаю. С 2011 года – действующий член Русского географического общества. Вожу туры по России и Китаю: Пекин, Сиань, Шанхай, Шаолинь, Гуанчжоу, горы Аватара, Хайнань и другие направления. Мой формат — одна ключевая локация в день, удобные отели, небольшие группы и адекватный темп. Не продаю «15 достопримечательностей за сутки» и не делаю отдых квестом на выживание. Если вам близка такая философия путешествий – нам по пути. Добро пожаловать 🙂

