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Полезная информация о Тайюани

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Местное время в Тайюани
02:1043
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаТайюань
По-английскиTaiyuan
Столица регионаТайюань является столицей региона
Население города3 426 519 чел.
АэропортТайюань TYN
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота795 м. от уровня моря

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Тайюань

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