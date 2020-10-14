Как добраться до Цзиси на самолёте

В Цзиси 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jixi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Цзиси

Цзиси JXA Jixi Airport

Самые дешёвые билеты в Цзиси из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇳 Шанхая 9 519 23ч 45м (⇵1) из 🇨🇳 Шэньчжэни 33 414 14ч 55м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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