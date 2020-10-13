Как добраться до Шанхая на самолёте

В Шанхае 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Шанхая

Пудун PVG Shanghai Pudong International Airport Хунцяо SHA Shanghai Hongqiao International Airport Железнодорожная станция Даньян DYN не гражданский Danyang Railway Station Южная железнодорожная станция Куншан KVN не гражданский Kunshan South Railway Station

Самые дешёвые билеты в Шанхай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Шанхая

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Шанхая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Гуанчжоу, Чунцин, Чэнду и Харбин

Авиакомпании которые летают из аэропортов Шанхая