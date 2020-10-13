Как добраться до Шанхая на самолёте
В Шанхае 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Шанхая
- Пудун PVGShanghai Pudong International Airport
- Хунцяо SHAShanghai Hongqiao International Airport
- Железнодорожная станция Даньян DYNне гражданскийDanyang Railway Station
- Южная железнодорожная станция Куншан KVNне гражданскийKunshan South Railway Station
Самые дешёвые билеты в Шанхай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇨🇳Чжухая
|1 801
|2ч 30м
|30.10.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|2 667
|1ч 55м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Циндао
|2 845
|1ч 35м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|2 855
|1ч 45м
|15.12.2020
|из 🇨🇳Гуйяна
|2 867
|2ч 10м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Цзиани
|3 160
|2ч
|05.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|3 555
|3ч
|22.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|3 635
|4ч 35м
|28.10.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|3 640
|2ч 20м
|06.11.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|3 647
|2ч 5м
|05.12.2020
|из 🇨🇳Даляни
|3 727
|2ч
|23.10.2020
|из 🇨🇳Ухани
|3 774
|1ч 45м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|3 842
|1ч 50м
|15.03.2021
|из 🇨🇳Харбина
|3 851
|3ч 10м
|19.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|3 934
|2ч 20м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|3 945
|2ч 25м
|07.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|4 115
|1ч 50м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ланьчжоу
|4 124
|2ч 50м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|4 254
|4ч 40м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Фучжоу
|4 257
|1ч 40м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|4 323
|2ч 25м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Чанши
|4 723
|1ч 45м
|30.10.2020
|из 🇨🇳Баотоу
|4 798
|2ч 55м
|22.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|4 799
|2ч 25м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|4 957
|2ч 25м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Чанчуни
|5 023
|2ч 45м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ичана
|5 104
|1ч 50м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Шаньтоу
|5 677
|2ч 5м
|19.10.2020
|из 🇨🇳Маньчжурии
|5 721
|3ч 40м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Лючжоу
|6 331
|2ч 20м
|25.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|6 478
|15ч 5м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|6 557
|2ч 45м
|28.09.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|6 617
|11ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Датуна
|6 767
|2ч 50м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Лояна
|6 988
|9ч (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|7 181
|21ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Даньдуна
|7 327
|4ч 5м
|15.01.2021
|из Сеула
|7 370
|24ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Ваньчжоу
|7 498
|2ч 5м
|01.01.2021
|из 🇨🇳Ханчжоу
|8 312
|19ч 20м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇻🇳Нячанга
|8 918
|36ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|9 312
|13ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇳Хэйхэ
|9 685
|10ч (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇨🇳Байшани
|9 795
|27ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇳Чифэн
|9 843
|27ч 55м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|10 057
|13ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из Гонконга
|10 457
|8ч (⇵1)
|17.01.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|11 115
|22ч 20м (⇵1)
|03.10.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|11 999
|3ч 20м
|15.01.2021
|из 🇮🇩Джакарты
|12 160
|22ч 25м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|12 200
|13ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇨🇳Линьцана
|12 511
|5ч 20м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|13 730
|2ч 15м
|31.01.2021
|из 🇯🇵Фукуоки
|14 279
|29ч (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇮🇩Сурабой
|14 937
|27ч 50м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇰🇭Сиемреапа
|15 928
|35ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇳Лхасы
|16 454
|29ч (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇯🇵Токио
|16 717
|29ч 40м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|18 553
|8ч (⇵1)
|21.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|19 429
|8ч 45м
|20.01.2021
|из 🇦🇺Сиднея
|20 227
|14ч 40м (⇵1)
|31.12.2020
|из Чеджу
|20 821
|51ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇻🇳Дананга
|20 906
|12ч 5м (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|21 444
|22ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|21 793
|24ч 44м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|21 980
|19ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|22 095
|30ч 35м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|22 298
|43ч 15м (⇵2)
|26.05.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|22 397
|16ч (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|22 489
|32ч 45м (⇵1)
|05.06.2021
|из 🇷🇺Уфы
|22 608
|13ч (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇮🇳Индора
|22 698
|23ч 30м (⇵2)
|16.06.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|22 759
|26ч 5м (⇵1)
|07.06.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|22 829
|32ч 10м (⇵1)
|21.05.2021
|из 🇷🇺Мурманска
|22 876
|23ч 30м (⇵1)
|20.05.2021
|из 🇷🇺Магнитогорска
|23 030
|14ч 10м (⇵1)
|10.06.2021
|из Ялты
|23 369
|19ч 10м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇷🇺Самары
|23 766
|33ч 45м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|23 789
|16ч 45м (⇵1)
|21.12.2020
|из Пусана
|23 879
|39ч (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|24 209
|12ч 40м (⇵1)
|08.05.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|25 115
|33ч 40м (⇵1)
|08.07.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|25 271
|17ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇯🇵Осаки
|25 965
|22ч 45м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇧🇾Минска
|26 397
|38ч 25м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|26 900
|28ч 40м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇮🇹Милана
|28 336
|36ч 25м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇳🇿Окленда
|28 350
|21ч 45м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|28 721
|19ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|28 816
|37ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|29 049
|27ч 15м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇯🇵Окинавы
|29 709
|11ч 45м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|30 052
|40ч 20м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|30 449
|34ч (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|31 207
|38ч 30м (⇵2)
|30.03.2021
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|31 521
|16ч 45м (⇵1)
|10.06.2021
|из 🇷🇺Новокузнецка
|31 671
|25ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|31 888
|48ч 5м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇵🇱Гданьска
|32 179
|42ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|32 395
|41ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шанхая
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Шанхая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Гуанчжоу, Чунцин, Чэнду и Харбин
- 16.10.202025.10.2020