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Как добраться до Шанхая на самолёте

В Шанхае 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Шанхая

  1. Пудун PVG
    Shanghai Pudong International Airport
  2. Хунцяо SHA
    Shanghai Hongqiao International Airport
  3. Железнодорожная станция Даньян DYNне гражданский
    Danyang Railway Station
  4. Южная железнодорожная станция Куншан KVNне гражданский
    Kunshan South Railway Station

Самые дешёвые билеты в Шанхай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇨🇳Чжухая1 8012ч 30м
30.10.2020из 🇨🇳Сямыни2 6671ч 55м
17.10.2020из 🇨🇳Циндао2 8451ч 35м
13.10.2020из 🇨🇳Цюаньчжоу2 8551ч 45м
15.12.2020из 🇨🇳Гуйяна2 8672ч 10м
13.10.2020из 🇨🇳Цзиани3 160
05.11.2020из 🇨🇳Шэньяна3 555
22.10.2020из 🇨🇳Куньмина3 6354ч 35м
28.10.2020из 🇨🇳Шицзячжуана3 6402ч 20м
06.11.2020из 🇨🇳Тяньцзини3 6472ч 5м
05.12.2020из 🇨🇳Даляни3 727
23.10.2020из 🇨🇳Ухани3 7741ч 45м
16.10.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу3 8421ч 50м
15.03.2021из 🇨🇳Харбина3 8513ч 10м
19.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни3 9342ч 20м
17.10.2020из 🇨🇳Пекина3 9452ч 25м
07.11.2020из 🇨🇳Цзинани4 1151ч 50м
10.11.2020из 🇨🇳Ланьчжоу4 1242ч 50м
20.10.2020из 🇨🇳Наньнина4 2544ч 40м
20.10.2020из 🇨🇳Фучжоу4 2571ч 40м
08.11.2020из 🇨🇳Чунцина4 3232ч 25м
14.10.2020из 🇨🇳Чанши4 7231ч 45м
30.10.2020из 🇨🇳Баотоу4 7982ч 55м
22.10.2020из 🇨🇳Сиани4 7992ч 25м
15.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу4 9572ч 25м
14.10.2020из 🇨🇳Чанчуни5 0232ч 45м
10.11.2020из 🇨🇳Ичана5 1041ч 50м
16.10.2020из 🇨🇳Шаньтоу5 6772ч 5м
19.10.2020из 🇨🇳Маньчжурии5 7213ч 40м
11.11.2020из 🇨🇳Лючжоу6 3312ч 20м
25.10.2020из 🇨🇳Нанкина6 47815ч 5м (⇵1)
28.12.2020из 🇨🇳Чэнду6 5572ч 45м
28.09.2021из 🇹🇭Бангкока6 61711ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Датуна6 7672ч 50м
11.11.2020из 🇨🇳Лояна6 988 (⇵1)
12.01.2021из 🇻🇳Хошимина7 18121ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Даньдуна7 3274ч 5м
15.01.2021из Сеула7 37024ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Ваньчжоу7 4982ч 5м
01.01.2021из 🇨🇳Ханчжоу8 31219ч 20м (⇵1)
12.01.2021из 🇻🇳Нячанга8 91836ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇳Урумчей9 31213ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇨🇳Хэйхэ9 68510ч (⇵1)
20.12.2020из 🇨🇳Байшани9 79527ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇳Чифэн9 84327ч 55м (⇵2)
01.03.2021из 🇹🇼Тайбэй10 05713ч 25м (⇵1)
01.11.2020из Гонконга10 457 (⇵1)
17.01.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура11 11522ч 20м (⇵1)
03.10.2021из 🇷🇺Владивостока11 9993ч 20м
15.01.2021из 🇮🇩Джакарты12 16022ч 25м (⇵1)
04.01.2021из 🇸🇬Сингапура12 20013ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇨🇳Линьцана12 5115ч 20м (⇵1)
22.11.2020из 🇹🇼Гаосюн13 7302ч 15м
31.01.2021из 🇯🇵Фукуоки14 27929ч (⇵1)
02.01.2021из 🇮🇩Сурабой14 93727ч 50м (⇵2)
02.01.2021из 🇰🇭Сиемреапа15 92835ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇳Лхасы16 45429ч (⇵1)
21.01.2021из 🇯🇵Токио16 71729ч 40м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Иркутска18 553 (⇵1)
21.04.2021из 🇷🇺Москвы19 4298ч 45м
20.01.2021из 🇦🇺Сиднея20 22714ч 40м (⇵1)
31.12.2020из Чеджу20 82151ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇻🇳Дананга20 90612ч 5м (⇵1)
01.07.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга21 44422ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Новосибирска21 79324ч 44м (⇵2)
05.01.2021из 🇷🇺Казани21 98019ч 45м (⇵1)
21.10.2020из 🇹🇭Чиангмая22 09530ч 35м (⇵1)
02.02.2021из 🇷🇺Перми22 29843ч 15м (⇵2)
26.05.2021из 🇷🇺Волгограда22 39716ч (⇵1)
01.06.2021из 🇷🇺Калининграда22 48932ч 45м (⇵1)
05.06.2021из 🇷🇺Уфы22 60813ч (⇵1)
28.01.2021из 🇮🇳Индора22 69823ч 30м (⇵2)
16.06.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону22 75926ч 5м (⇵1)
07.06.2021из 🇷🇺Екатеринбурга22 82932ч 10м (⇵1)
21.05.2021из 🇷🇺Мурманска22 87623ч 30м (⇵1)
20.05.2021из 🇷🇺Магнитогорска23 03014ч 10м (⇵1)
10.06.2021из Ялты23 36919ч 10м (⇵1)
02.01.2021из 🇷🇺Самары23 76633ч 45м (⇵1)
20.12.2020из 🇷🇺Красноярска23 78916ч 45м (⇵1)
21.12.2020из Пусана23 87939ч (⇵2)
05.11.2020из 🇮🇳Дели24 20912ч 40м (⇵1)
08.05.2021из 🇷🇺Краснодара25 11533ч 40м (⇵1)
08.07.2021из 🇱🇹Вильнюса25 27117ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇯🇵Осаки25 96522ч 45м (⇵1)
01.02.2021из 🇧🇾Минска26 39738ч 25м (⇵2)
06.11.2020из 🇮🇳Мумбаи26 90028ч 40м (⇵2)
01.01.2021из 🇮🇹Милана28 33636ч 25м (⇵2)
11.02.2021из 🇳🇿Окленда28 35021ч 45м (⇵2)
01.01.2021из 🇬🇪Тбилиси28 72119ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇧🇩Дакки28 81637ч 30м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇸Белграда29 04927ч 15м (⇵2)
21.12.2020из 🇯🇵Окинавы29 70911ч 45м (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Омска30 05240ч 20м (⇵2)
17.02.2021из 🇸🇦Эр-Рияда30 44934ч (⇵1)
01.01.2021из 🇺🇦Киева31 20738ч 30м (⇵2)
30.03.2021из 🇺🇸Сан-Франциско31 52116ч 45м (⇵1)
10.06.2021из 🇷🇺Новокузнецка31 67125ч (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇪Дубая31 88848ч 5м (⇵2)
25.01.2021из 🇵🇱Гданьска32 17942ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇳Ченная32 39541ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Шанхая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Гуанчжоу, Чунцин, Чэнду и Харбин

Авиакомпании которые летают из аэропортов Шанхая