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Полезная информация о Цзяюйгуани

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Местное время в Цзяюйгуани
02:1106
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаЦзяюйгуань
По-английскиJiayuguan
Население города122 396 чел.
АэропортЦзяюйгуань JGN
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота1 635 м. от уровня моря

Где находится Цзяюйгуань на карте

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Цзяюйгуань

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