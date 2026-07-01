Индивидуальная
до 3 чел.
Сучжоу - история длиной в 2500 лет
Увидеть Китай, где время течёт медленнее
25 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сучжоу: Сад скромного чиновника, музей шёлка и прогулка по каналам
Жемчужины классического Китая
Начало: По договорённости
26 июл в 14:00
27 июл в 00:30
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Классика Сучжоу: сады, Тигровый холм и Старый город
Увидеть основные локации за один день
Начало: В отеле
29 июл в 09:30
30 июл в 09:30
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Ответы на вопросы от путешественников по Цзюцюани в категории «На весь день»
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