Индивидуальная
до 3 чел.
Сучжоу - история длиной в 2500 лет
Увидеть Китай, где время течёт медленнее
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
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Классика Сучжоу: сады, Тигровый холм и Старый город
Увидеть основные локации за один день
Начало: В отеле
3 авг в 09:30
4 авг в 09:30
от $622 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сучжоу: Сад скромного чиновника, музей шёлка и прогулка по каналам
Жемчужины классического Китая
Начало: По договорённости
31 июл в 06:30
1 авг в 00:30
от €360 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Цзюцюани в категории «На выходные»
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