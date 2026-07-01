Сучжоу называют городом классических садов, каналов и шёлка — именно здесь особенно ярко раскрывается утончённая культура южного Китая.
Вы посетите Сад скромного чиновника и Тигровый холм, прокатитесь по водному каналу, прогуляетесь по историческому Шаньтанцзе и откроете для себя традиции, которыми он славится уже не одно столетие.
Вы посетите Сад скромного чиновника и Тигровый холм, прокатитесь по водному каналу, прогуляетесь по историческому Шаньтанцзе и откроете для себя традиции, которыми он славится уже не одно столетие.
Описание экскурсии
Сад скромного чиновника, включённый в список ЮНЕСКО. Вы увидите павильоны, пруды, мостики и узнаете, какие идеи лежат в основе традиционного китайского садового искусства.
Тигровый холм, где находятся древние храмы, живописные аллеи и знаменитая 7-ярусная пагода Юньянь.
Прогулка по каналу на лодке — с воды мы увидим Сучжоу во всей красе.
Район Шаньтанцзе, на которой осмотрим старинный квартал с торговыми лавками и уличной едой. При желании вы сможете попробовать местные закуски.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из центрального района Сучжоу
- Дополнительно оплачиваются:
— Входные билеты в Сад скромного чиновника — 80 юаней (~$12) за чел.
— билеты на Тигровый холм — 70 юаней (~$11) за чел.
— прогулка на лодке — 80 юаней (~$12) за чел. + 80 юаней (~$12) за гида
— питание и напитки (по желанию)
- На лодке есть спасжилеты
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Цзюцюани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2632 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
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