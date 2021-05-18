Полезная информация об Эль-Багре
Что нужно знать об Эль-Багре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Багре
13:1136
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Эль-Багре
|По-английски
|El Bagre
|Население города
|40 798 чел.
|Аэропорт
|El Bagre EBG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|51 м. от уровня моря