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Полезная информация о Колумбии

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Флаг Колумбии
Флаг Колумбии
НазваниеКолумбия
Эмодзи флаг🇨🇴
Полное названиеРеспублика Колумбия
По-английскиColombia
СтолицаБогота
ГородаСписок городов
ВалютаКолумбийский песо
Площадь1 138 910 км²
Население48 892 070 чел.
Телефонный код+57
Код ISOCO
Основной домен.CO
Соседние страны🇧🇷 Бразилия🇻🇪 Венесуэла🇵🇦 Панама🇵🇪 Перу🇪🇨 Эквадор

Где находится Колумбия на карте

Колумбия фото страны
Колумбия

Популярные экскурсии в Колумбии

Джунгли Амазонии и отдых на море
Джунгли Амазонии и отдых на море
$
2247
за чел.
Медельин
Колумбия: Пасто и окрестности. Лас-Лахас («Церковь над пропастью»). Озера Ла Коча и Зеленое озеро.
Колумбия: Пасто и окрестности. Лас-Лахас («Церковь над пропастью»). Озера Ла Коча и Зеленое озеро.
$
161
за чел.
Картахена-де-Индиас
Колумбия: Амазония — Летисия
Колумбия: Амазония — Летисия
$
1177
за чел.
Картахена-де-Индиас
Обзорный тур по Боготе
Обзорный тур по Боготе
$
161
за чел.
Медельин
Колумбия: Кали — Гуапи — острова Горгона, Горгонилья и Мальпело
Колумбия: Кали — Гуапи — острова Горгона, Горгонилья и Мальпело
$
776
за чел.
Картахена-де-Индиас
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