Полезная информация о Колумбии
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Флаг Колумбии
|Название
|Колумбия
|Эмодзи флаг
|🇨🇴
|Полное название
|Республика Колумбия
|По-английски
|Colombia
|Столица
|Богота
|Города
|Список городов
|Валюта
|Колумбийский песо
|Площадь
|1 138 910 км²
|Население
|48 892 070 чел.
|Телефонный код
|+57
|Код ISO
|CO
|Основной домен
|.CO
|Соседние страны
|🇧🇷 Бразилия🇻🇪 Венесуэла🇵🇦 Панама🇵🇪 Перу🇪🇨 Эквадор
Где находится Колумбия на карте
Колумбия
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