Полезная информация об Ибаге
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Местное время в Ибаге
13:1142
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Ибаге
|По-английски
|Ibague
|Столица региона
|Ибаге является столицей региона
|Население города
|421 685 чел.
|Аэропорт
|Ибаге IBE
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|1 229 м. от уровня моря
Где находится Ибаге на карте
Ибаге